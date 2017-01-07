Son Dakika! Reina Saldırganının Kimliği Belli Oldu

Yılbaşı gecesinde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne saldıran teröristin gerçek ismi İstanbul Emniyeti tarafından belirlendi. Saldırıyı Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı belirtiliyor.

Yılbaşı gecesinde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne saldıran terörist, kulüpte bulunan 39 kişiyi uzun namlulu silahla tarayarak öldürmüştü. DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu öğrenilen cani hakkında gün geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ortaköy'ü kana bulayan, 39 kişinin ölümüne, 69 kişinin de yaralanmasına neden olan teröristin gerçek adı İstanbul Emniyeti tarafından belirlendi.

EMNİYET İSMİNİ BELİRLEDİ

İstanbul Emniyeti'nin yılbasi gecesi Reina'ya silahlı saldırı yapan teröristin ismini belirlediği öğrenildi. Polisin çalısmalari sonrasında 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı belirtiliyor. Polis şimdi söz konusu şüphelinin geçmisiyle ilgili araştırma yapmaya başladı.