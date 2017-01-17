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Son Dakika! Reina'da 39 Kişiyi Öldüren Saldırgan Abdulkadir Masharipov Yakalandı

Son Dakika! Reina'da 39 Kişiyi Öldüren Saldırgan Abdulkadir Masharipov Yakalandı

Son dakika gelişmesi... Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov, Esenyurt'ta oğluyla birlikte yakalandı.

Son Dakika! Reina'da 39 Kişiyi Öldüren Saldırgan Abdulkadir Masharipov Yakalandı

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov, Esenyurt'ta yakalandı.

KIRGIZ ARKADAŞININ EVİNDE OĞLUYLA YAKALANDI

Esenyurt'ta saldırganın bulunduğu bir siteye operasyon düzenleyen emniyet güçleri, teröristi Kırgız arkadaşının evinde oğluyla birlikte yakaladı. Teröristin sağlık kontrolünden sonra Emniyet'e getirileceği öğrenildi.


OĞLU İLE KAÇMIŞTI

Terörist Abdulkadir Masharipov'un eşi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla geçtiğimiz hafta yakalanmıştı. Masharipov'un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla 35 kişiyi gözaltına almıştı.


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