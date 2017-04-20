Son Dakika! Paris'te Silahlı Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti, Saldırgan Vuruldu!
Son dakika gelişmesi... Fransa'nın başkenti Paris'te uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda bir polis hayatını kaybederken, saldırganlardan biri öldürüldü. Fransız polisi, 'çok yüksek ihtimalle terör saldırısı' açıklaması yaptı.
Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli caddelerinden Champs Elysees'te polise yönelik bir saldırı düzenlendi.
Kalaşnikoflu saldırıda 1 polis öldü, 1 polis yaralandı. Polise ateş açan saldırgan öldürüldü. Şanzelize Caddesi trafiğe kapatıldı.
OPERASYON BAŞLADI
Polis kimseyi caddeye yaklaştırmıyor. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri operasyon başlattı.
"YÜKSEK İHTİMALLE TERÖR SALDIRISI"
Fransız polisi, olayın çok yüksek ihtimalle terör saldırısı olduğunu açıkladı.
Öte Fransa'da 23 Nisan Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen öncesinde saldırının gerçekleşmesi dikkat çekti.
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