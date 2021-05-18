Son dakika: Muslera gidiyor mu? Muslera Fatih Terim ile ilgili konuştu!

Son dakika: Muslera gidiyor mu? Muslera Fatih Terim ile ilgili konuştu. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk umudunu son haftaya kadar sürdüren ancak kupayı averajla Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılarda moraller bozuk. Tüm bu gelişmelerin üzerine Muslera'dan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptırmanın büyük üzüntüsü yaşanıyor. Bunun üzerine Fatih Terim'in veda sözleri eklenince Sarı Kırmızılı kulüpte son günlerde büyük bir kaos yaşanıyor. Fatih Terim'in ardından bir şok hamle de Fernando Muslera'dan geldi. Muslera'nın hamlesi şok etkisi yarattı. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin detayları...

MUSLERA GİDİYOR MU?

Galatasaray'a bir kötü haber de Fernando Muslera'dan… Fatih Terim'in, Yeni Malatyaspor maçından sonra "Hakkınızı helal edin" diyerek yaptığı veda konuşması Uruguaylı file bekçisini oldukça duygulandırdı.

'SEN YOKSAN BEN DE YOKUM'

Türkiye'ye gelmesinde büyük payı olan Terim'in ayrılığı düşünmesi Muslera'yı çok üzdü. Konuşma biter bitmez Terim'e ilk sarılanlardan birisi oldu. O sırada Türkçe olarak "Sen yoksan ben de yokum" dedi. Muslera'nın o sözleri duygusallıkla söylediği düşünülmesi nedeniyle üzerinde fazla durulmadı.

MENAJERİYLE KONUŞUP YENİ TAKIM BULMASINI İSTEYECEK

Ancak Uruguaylı kaleci, tercümanı aracılığıyla Bodrum'a giden Fatih Terim'i aradı. Ayrılık kararında ciddi olup olmadığını sordu. Yeni sözleşmeyi kendisiyle çalışmayı umduğu için imzaladığını, eğer ayrılacaksa menajeriyle konuşup kendisine takım bulmasını isteyeceğini anlattı.

ÜLKESİNE DEĞİL TERİM'İN YANINA GİDECEK

Kesin kararını seçime göre vermesi beklenen başarılı hocanın Muslera'dan acele etmemesini istediği öğrenildi. Bu arada Muslera'nın tatil için ülkesine gitmeyeceği, Bodrum'a Terim'e yakın bir ev tutarak tatil yapacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİ İNCELETİYOR

Muslera, 16 Mart 2021 tarihinde Galatasaray ile bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemiş ve 3 yıl daha kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan anlaşmaya imza atmıştı. Ancak başarılı eldivenin, Terim belirsizliği nedeniyle avukatlarından sözleşmesinin incelenmesini istediği ve hocasının ayrılığı halinde Uruguay'da futbolu bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi.

22 MAÇTA KALESİNDE 20 GOL GÖRDÜ

Uzun sakatlığının ardından 20 Ocak'ta oynanan Denizlispor maçıyla sahalara dönen Muslera, 22 maçta görev yaparken kalesinde 20 gol gördü. 9 maçı gol yemeden tamamladı. Birçok karşılaşmada yaptığı olağanüstü kurtarışlarla bir kez daha ne kadar vazgeçilmez olduğunu gösterdi.

AVERAJLA ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDI



Süper Lig'de son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk averajla kaçtı. Cimbom, 2 gol averaj farkıyla lig şampiyonluğunu Beşiktaş'a kaptırdı.

FARKI BULAMADI

Helenex Yeni Malatyaspor karşısında bol gollü galibiyet için her şeyi deneyen Galatasaray rakibini 3-1 ile geçmiş fakat İzmir'de Beşiktaş'ın galip gelmesiyle averaj farkıyla 23. şampiyonluğunu elde edememişti. Fakat kaçan şampiyonluk sonrası Fatih Terim'in sözleri adeta şok etkisi yarattı.

TERİM'İN SÖZLERİ ŞOK ETKİSİ YARATTI



Helenex Yeni Malatyaspor maçının hemen ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fatih Terim, sözleşmesinin sona ereceğini ve Galatasaray taraftarlarına verdiği sözü tuttuğunu ifade etmişti. Terim ayrılık sinyali vermişti.

'KISMET DEĞİLMİŞ'



Fatih Terim maç sonrası "42 hafta kolay değil. Sadece corona virüs ve rakiplerle uğraşmıyorsunuz. Birçok unsurla uğraşıyorsunuz. Oyunun içinde herkes var. Oyuncularımla vedalaşırken teşekkür ettim. Biz hiç bırakmadık. Florya hiç bırakmadı. Çok da yaklaştık aslında. Basit bir hesapla Denizli'de ve burada yemesek olacaktı. Kısmet değilmiş. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, teknik ekibime teşekkür ediyorum. Bizi samimi olarak destekleyen taraftarlara teşekkür ederim. Camiada bizi destekleyen çoğunluğa teşekkür ederim." demişti.

'BİZE CİDDİ YARALAR VERDİLER'



Fatih Terim ayrıca "O kadar çok şeyle uğraştık ki... Hakemlerle, federasyonla ayrı uğraş, bir de içeriyle ayrı uğraş... Bizim bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Kadrolar ne olursa olsun bizim bu işi daha önce bitirmemiz gerekirdi. Bize çok ama çok ciddi yaralar verdiler. Buna rağmen, herkese rağmen, her şeye rağmen... Olabilirdik. Her şampiyonluğun 'buna rağmen'leri vardır. Bu şampiyonluğun daha çok olacaktı. Galatasaray'la ve Galatasaraylılıkla gurur duyuyorum. Ben yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de pek anlamadılar. Maalesef öyle." ifadelerini kullanmıştı.

'İÇERİDEKİLER DAHA TEHLİKELİ'



Konuşacak çok şeyleri olacağını ifade eden Fatih Terim "Dramatik bir kayıp oldu. Yenilen iki golle, atılmayan penaltıyla gibi... Rakibimizi tebrik ederiz. Rakiplerimizin hepsini tebrik ederiz. Herkesin zamanını güzel geçirmesini sağladık. Corona tehlikesinin içindeydik sürekli. Deplasmanlar, seyahatler... Cezalar tabii fazlaydı bize gelince... Güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Galatasaray'ın güçlü olmaya ihtiyacı var. Dışarıdaki rakipler, aleyhimize çalışanlar... İçerdekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunları aşmalı. Konuşacağımız çok şey olacak. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray ile gurur duyuyorum." şeklinde konuşmuştu.

'ÖNEMLİ BİR YAPILANMAYA İHTİYAÇ VAR'



Bu dönemde 3 başkan adayının yer almasını destekleyen Terim, "Sezonun en sıkıntılı en alevli zamanında oyunculara hocalara söylenen şey olacak iş midir? Sonradan bunu çok güzel pazarlayıp sanki hırslandırmak içinmiş gibi falan... Bunları geçelim. Biz bunları içimize attık. Hem terbiyemizle hem duruşumuzla. Siz Haziran'da seçim yapacaksınız. Transfer ne zaman? Siz her şeye rağmen Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynayacaksınız. Galatasaray'ın çok önemli bir yapılandırmaya ihtiyacı var. Bu kadar borcun altında 5 tane başkan adayı müthiş. Umarım herkes hazırlıklıdır. Herkes Galatasaray'ın problemlerine hazırlıklıdır. Enkazı temizlemeden herhangi bir yere gidemeyiz. Banka yetiş imdadımıza şekliyle Galatasaray hiçbir yere gitmez. Belki bir beyaz gömlek giyip sorunlar nedir, çareler nedir konuşabiliriz." sözlerini kullanmıştı.