Son Dakika! Moskova'da Havalimanında Dumanlar Yükseliyor
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Moskova'ya ineceği Vnukovo Havalimanı'ndan dumanlar yükseliyor.
Reuters haber ajansı foto muhabiri Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanında dumanlar yükseldiğini bildirdi.
PİSTTEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Habere göre dumanların, uçakların park ettiği pistte görüldüğü aktarıldı.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BU HAVALİMANINA İNECEK
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün başlayacağı Moskova ziyareti için akşamüstü bu havalimanına iniş yapacak.
Fotoğrafçı, dumanları fark ettiği sırada Tillerson'ın uçağının henüz iniş yapmadığını söyledi. Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'ndan siyah dumanlar yükseldiğini söyledi.
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