Marmaray İstasyonları Yanlış Yangın Alarmıyla Boşaltıldı

İstanbul'da binlerce vatandaşa hizmet veren Marmaray istasyonları 'acil' anonsuyla boşaltıldı. Ancak ilerleyen dakikalarda yanlış yangın alarmı verildiği ortaya çıktı.

POLİS BİLGİ VERMEDİ

Marmaray istasyonlarında yapılan anonslarda "Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı. Polislerden bilgi almak isteyen vatandaşlara ise polisler bilgi veremeyeceklerini söylediler.

YANLIŞ YANGIN ALARMI

Olaydan kısa süre sonra ise teknik bir aksaklık olduğu öğrenildi. Gelen bilgilere göre yanlış yangın alarmı sebebiyle böyle bir uyarı yapılmış.

MARMARAY YOLCU MÜDÜRLÜĞÜ: BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Marmaray Yolcu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise seferlerin normal şekilde devami ettiği belirtildi.

Marmaray.gov.tr adresindeki 'Marmaray Canlı Haber' bölümünde de seferlerin normal olarak yapıldığı belirtiliyor.