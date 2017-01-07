Son Dakika: Kuzey Çevre Otoyolu'nda Trafik Durdu

Çoğunluğunu TIR ve kamyoların oluşturduğu araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda bazı sürücüler geri döndü. Arnavutköy sapağı ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalışıyor.

"YARDIMA İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZDA 161'İ ARAYIN "

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yetkilileri sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. Tıkanan trafiği açmaya çalışan yatkililer; " Araçlarını yol kenarlarına bırakıp giden sürücüler, kar ekipleri ve çekicilerin ulaşımını kısıtlıyor." dedi ve uyarıda bulundu : "Kuzey Çevre Otoyolu'nda yardıma ihtiyaç duyduğunuzda Otoyol Acil Yardım Hattı 161'i arayabilirsiniz."