Son dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Düştü: 39 Kişi Hayatını Kaybetti
Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından havalanan yolcu uçağı düştü. Uçağın içinde bulunan 39 yolcunun tamamı hayatını kaybetti.
Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından havalanan Aerogaviota Havayolları'na ait Antonov AN-26 tipi yolcu uçağı, Pinar del Rio bölgesinde düştü. İlk belirlemelere göre içinde bulunan 39 yolcunun tamamı hayatını kaybetti.
AN-26 TAŞIMA UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ
Askeri taşıma uçağı An-26, 1969 — 1986 döneminde Kiev uçak fabrikasında üretiliyordu. Toplamda yaklaşık bin 400 adet üretildi. Uçakların bazıları daha sonra 43 yolcu kapasiteli An-26-100 yolcu taşıma uçağına dönüştürüldü.
GEÇTİĞİMİZ YIL SUDAN'DA DÜŞMÜŞTÜ
An-26 uçaklarının kullanıldığı dönem içinde yaklaşık 130 araç düştü, kazalarda bin 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. En son An-26 kazası, geçtiğimiz yıl Sudan'da yaşanmış, 5 kişi hayatını kaybetmişti.