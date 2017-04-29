Son dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Düştü: 39 Kişi Hayatını Kaybetti

Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından havalanan yolcu uçağı düştü. Uçağın içinde bulunan 39 yolcunun tamamı hayatını kaybetti.

Son dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Düştü: 39 Kişi Hayatını Kaybetti

Küba'nın doğusunda yer alan Baracoa havalimanından havalanan Aerogaviota Havayolları'na ait Antonov AN-26 tipi yolcu uçağı, Pinar del Rio bölgesinde düştü. İlk belirlemelere göre içinde bulunan 39 yolcunun tamamı hayatını kaybetti.

AN-26 TAŞIMA UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ

Askeri taşıma uçağı An-26, 1969 — 1986 döneminde Kiev uçak fabrikasında üretiliyordu. Toplamda yaklaşık bin 400 adet üretildi. Uçakların bazıları daha sonra 43 yolcu kapasiteli An-26-100 yolcu taşıma uçağına dönüştürüldü.

GEÇTİĞİMİZ YIL SUDAN'DA DÜŞMÜŞTÜ

An-26 uçaklarının kullanıldığı dönem içinde yaklaşık 130 araç düştü, kazalarda bin 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. En son An-26 kazası, geçtiğimiz yıl Sudan'da yaşanmış, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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