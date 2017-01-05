Son Dakika! Konya'da Pazar Yerinin Çatısı Çöktü: 4 Kişi Ağır Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı kar ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bazı esnaf ve alışveriş için pazara gelen vatandaş, çatının metal parçaları ile düşen karların altında kaldı.

4 AĞIR YARALIYA ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şu ana kadar 4 ağır yaralıya ulaşıldı. Enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ENKAZ ALTINDA KALANLARA SES DİNLEME YÖNTEMİYLE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Ses dinleme yöntemiyle enkaz altında kalanların yerleri tespit edilmeye çalışılıyor. Çatının geri kalan yerlerinin de çökmemesi için vinçlerle desteklendiği bildirildi.



Olayda can kayıplarının yaşanmasından endişe ediliyor.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE

Olay yerine gelen Akşehir Kaymakamı Yalçın Sezgin, çalışmaları yerinde takip ediyor.

Kaymakam Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 kişinin enkaz altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Sezgin, enkaz altında bir kişinin daha bulunduğu yönünde ihbar olduğunu dile getirerek, çalışmaların sürdüğünü belirtti.







