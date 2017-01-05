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Son Dakika! Kaynak: Çok Büyük Bir Kıyım Hedeflemişler

Son Dakika! Kaynak: Çok Büyük Bir Kıyım Hedeflemişler

Son dakika gelişmesi... Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynak, saldırıya ilişkin, "Çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor" dedi.

Son Dakika! Kaynak: Çok Büyük Bir Kıyım Hedeflemişler

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak'ın konuşması şu şekilde:

"Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a hamdolsun başarılı olmamışlardır..
Türkiye, bulunduğu bölgede etkin olacaktır. Suriye'de, Irak'ta ülkemize adeta mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde var olmamızı asla engelleyemeyecektir.

1'İ POLİS 2 ŞEHİT

Daha önce yaptıkları eylemleri şimdi kalleşçe bomba yüklü araçlarla canlı bombalarla yapıyorlar yapmaya gayret ediyorlar.

İki terörist etkisiz hale getirilmiş, hazırladıkları bombalı araç kontrollü bir şekilde patlatılmıştır."











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