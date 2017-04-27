Son Dakika! Karadeniz'de Rus Savaş Gemisi ile Kargo Gemisi Çarpıştı

Karadeniz'de Rus savaş gemisi ile hayvan taşıyan kargo gemisi çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı müdahale etmek için olay yerine gitti.

45 RUS ASKERİ KURTARILDI, 15 RUS ASKERİ ARANIYOR

Kaza sonrası denize düşen 45 Rus askeri kurtarıldı. 15 Rus askerinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan bölgede yoğun sis olduğu da belirtiliyor.