Son Dakika! İzmir'de 2. Bombalı Araç Bulundu

İzmir'de adliye önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıdan sonra çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. 1 terörist ise hala aranıyor. Ayrıca saldırıda 1 polis memuru ile 1 mübaşir şehit oldu, 2'si polis 7 kişi de yaralandı.

2. BOMBALI ARAÇ BULUNDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından patlamanın olduğu noktaya 30 metre uzaklıkta bir başka bombalı araç daha bulundu. Bulunan bu araçla teröristlerin 2 ayrı bombalı eylem yapacağı anlaşıldı. Polislerin teröristlere müdahalesiyle teröristler planlarını gerçekleştiremedi.