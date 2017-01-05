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Son Dakika! İzmir'de 2. Bombalı Araç Bulundu

Son Dakika! İzmir'de 2. Bombalı Araç Bulundu

Son dakika gelişmesi... İzmir Adliyesi önünde patlamayı gerçekleştiren aracın 30 metre yakınında bir bombalı araç daha bulundu.

Son Dakika! İzmir'de 2. Bombalı Araç Bulundu

İzmir'de adliye önünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıdan sonra çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. 1 terörist ise hala aranıyor. Ayrıca saldırıda 1 polis memuru ile 1 mübaşir şehit oldu, 2'si polis 7 kişi de yaralandı.

2. BOMBALI ARAÇ BULUNDU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından patlamanın olduğu noktaya 30 metre uzaklıkta bir başka bombalı araç daha bulundu. Bulunan bu araçla teröristlerin 2 ayrı bombalı eylem yapacağı anlaşıldı. Polislerin teröristlere müdahalesiyle teröristler planlarını gerçekleştiremedi.

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