Son Dakika! İtalya'da Çığ Faciası: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

İngiliz turistlerin tercih ettiği kayak merkezinde Rigopiano på Gran Sasso adlı otelin 27 müşterisi ve personelin tümüyle çığ altında kaldı. Reuters, çığ altında kalan otelde 30'dan fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Olayın son 20 yılın en büyük çığ faciası olduğu bildiriliyor.

İtalyan SkyTG24 televizyonu, bazı cesetlere otelin içinde ulaşıldığını aktarıyor.

SMS'LE HABER VERDİLER

Kar kütlesinin hava koşulları ve sismik hareketlerinin tetiklemesiyle harekete geçtiği tahmin ediliyor. Çığı otel dışında olan iki kişi cep telefonlarından acil numaralara SMS göndererek haber verdi.

"27 KİŞİ MAHSUR KALDI" DENİLMİŞTİ

Pescara Valisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurbanların olduğunu ancak bunun doğrulanması gerektiğini ifade etmişti. Çığın ardından 30 kadar kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Otele ulaşmaya çalışan ekibin başında bulunan Antonio Crocetta çok sayıda ölünün olduğunu dile getirdi.



BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Deprem bölgesindeki çetin kış koşulları ve kar yağışı, ekiplerin yardım ulaştırmasını güçleştiriyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden bölgede binlerce kişi elektriksiz kaldı.

4 DEPREMDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'nın orta kesiminde dün yaşanan 4 depremde bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA'nın haberine göre İtalyan basınında, geçen yıl ağustos ayında deprem nedeniyle 300 kişinin yaşamını yitirdiği bölgede dün yerel saatle 10.25te 5,1; 11.15te 5,5; 11.25te 5,4 ve 14.34te 5,1 büyüklüklerinde oluşan yer sarsıntılarının ardından yaşananlarla ilgili haberlere yer verildi.



Buna göre, arama kurtarma ekipleri Castel Catagna beldesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki bir erkeğin cesedine ulaştı.

Castiglione Messer Raimondo beldesinde de itfaiye ekipleri bir anne ve çocuğunu enkaz altından kurtardı.