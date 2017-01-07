Son Dakika! Irak Başbakanı İbadi: Başika Konusunda Türkiye ile Anlaştık

Irak Devlet Televizyonu, Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelen Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Türk askerinin Başika'dan çekilmesi konusunda anlaştığını duyurdu. Televizyon anlaşmanın ayrıntılarını açıklamadı.

İki yıl sonra ilk kez Türkiye Başbakanı, Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret ediyor. Başika krizinin ardından ilk kez Irak'a giden Başbakan Yıldırım, teröristlerin yerleştiği Sincar'ın PKK'dan arındırılacağını söyledi.

"BU BİR KEYFİYET DEĞİLDİR"

Irak'ta temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Başika krizinin aşılmasının ardından yaptığı açıklamada "(Başikadaki Türk askeri varlığı) Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

" (Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor.

"IRAK'IN BÜTÜNLÜĞÜ BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"

Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz.

"SİNCAR EN BÜYÜK TEHDİDİ OLUŞTURMAKTADIR"

Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincarın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakanın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz."

Yıldırım'ın sonraki durağı, Kürt yönetiminin merkezi Erbil. Yıldırım'ın gündeminde Musul operasyonu, Başika'daki Türk askerleri, Irak'taki PKK varlığı ve Şii milisler var.

TÜRK ASKERİ BAŞİKA'DA

Türk askeri, Irak'ın kuzeyinde DEAŞ'a karşı operasyonunu başlatmadan önce Musul'da savaşacak grupları eğitmek için Başika'da konuşlanmıştı. Irak merkezi yönetimi uzun zamandır Türk askerinin bölgeden ayrılmasını istiyordu.