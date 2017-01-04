Son Dakika! Irak: Başbakan Yıldırım 7 Ocak'ta Bağdat'a Geliyor

Irak Başbakanlık Sözcüsü Yıldırım'ın ziyaretiyle ilgili Rûdaw'a konuştu.

BAŞBAKAN 7 OCAK'TA BAĞDAT'TA

Başbakanlık Sözcüsü Saad Hadisi, Yıldırım'ın 7 Ocak Cumartesi günü Bağdat'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Daha önce Yıldırım'ın 5 Ocak Perşembe günü Irak'ı ziyaret edeceği belirtilmişti.

Hadisi, "Biz daha önce Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın ziyaret tarihi hakkında hiçbir açıklamada bulunmadık. Ziyaret tarihinde ise herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Cumartesi günü ziyaretin gerçekleşmesi planlandı" dedi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın Kürdistan Bölgesi'ni de ziyaret etmesi bekleniyor.