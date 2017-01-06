Herkesin Konuştuğu Noel Baba'nın Kim Olduğu Ortaya Çıktı

İstanbul Ortaköy'deki Reina'da 15 yıldır idare müdürü olarak çalışan Işık Görmek, Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısında yanına çalışmaya gelen iki yeğeninden Yunus Görmek'i kaybederken, diğer yeğeni Mustafa Korkmaz'la birlikte katliamdan hafif yaralı olarak kurtuldu.

HARÇLIK ÇIKARMAYA GELİYORLARDI

Harçlığını çıkarmak için o gece Reina'da çalışmaya gelen yeğeni Yunus'un acısını yaşayan Işık Görmek şunları anlattı:

"Yeğenlerim Yunus ve Mustafa vestiyer bölümündeydi. İki yeğenim de hafta sonları 100 lira için yanıma çalışmaya, harçlık çıkarmaya geliyordu. Yunus üniversitede okuyordu.

Maliye'den mekanı denetlemeye gelen 3 memurla muhasebe odasındaydık. Yılbaşı geceleri ben genelde kapıda dururdum. Müşteriler aranarak içeri alındılar. Mekana silahla giriş kesinlikle yasaktır.

"TERÖRİST KOŞA KOŞA YANIMDAN GEÇTİ"

Yeni yılın ilk dakikalarına kadar mekanın içerisine girip çıkıyordum. Terörist kapıdan ateş ettiğinde kendimi içeri atıp, yere yattım.

Güvenlikçi arkadaşım Ömer'in vurulduğunu gördüm, yeğenlerimi gözlerim aradı ancak ikisini de göremedim. Terörist koşa koşa yanımdan geçti.

"İNSANLAR ÜZERİME DÜŞTÜ"

İçeride doğalgaz kaçağına benzer bir gaz kokusu vardı. Gözümü açıp kapadığımda bağıranlar, yere düşüp acı çeken, ölen, suya düşen bir sürü insan gördüm.

Terörist önümden ikinci kez geçtiğinde ben de yeğenlerimi bulmak için arkasından mekânın ön tarafına koştum. Koşarken yere düşüp ölen insanlara takıldım ve adım atamayınca olduğum yere yığılıp kaldım. O sırada merdivenlerden koşan insanlar üstüme düştü.

"MÜŞTERİYE SERVİS GÖTÜRÜRKEN VURULMUŞ YEĞENİM"

Ayaklandığımda birkaç yabancı müşteriyle çelik kapılı depoya kilitledim hepimizi. Polis geldiğinde içerideki silah sesleri kesilmişti. Polis eşliğinde odadan çıktık, yeğenlerime koştum.

Mustafa'yı buldum ama Yunus'u göremedim. Bir saat sonra kameraman arkadaşımız Yunus'un vefat ettiğini söyledi. Müşteriye servis götürürken vurulmuş yeğenim.

"3 POLİS DAHA VARDI"

Mekanın önünde şehit olan polis memurunun dışında 3 polis daha vardı. 3'ünün o sırada mekanın yanındaki İSPARK'ta oldukları, çay içtikleri söyleniyor.

Diğer 3 polis neden gelmediler? Yine bir polis memurunun terörist içerideyken bazı yaralıları taşıdığı duyumu geldi. Ben yerde yatarken 2 defa yanımdan geçmiş terörist. Kamera görüntülerinde ellerimin üzerine düştüğüm an yanımda durduğu sırada şarjör değiştirdiği görülüyor.

"NOEL BABA ARKADAŞIMIZ"

Görmek, "Terörist Noel Baba kıyafetliydi" iddialarını ise şöyle aydınlattı: "İçeride Noel Baba kıyafetli birini gördüm. Bir süre göz göze geldik. Çok ses olduğu için konuşamadık.

Bana sadece 'Nasıl?' diye sordu. Daha sonra bu kişinin servis elemanı arkadaşımız olduğunu öğrendik. İçerideki müşteriler için yapılan bir şirinlikti."(Kaynak: Haberturk)