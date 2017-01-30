Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (30 Ocak 2017 Pazartesi)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 30 Ocak 2017 Pazartesi günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Riekerink'ten Galatasaraylı futbolculara ödül



Galatasaray'da teknik direktör Riekerink'ten takıma büyük jest.



Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray takımını Hollandalı teknik adam ödüllendirdi. Haftalık programda bugün Akhisar Belediyespor maçının ardından karşılaşmada yer alan oyuncular jejenerasyon çalışması, forma giymeyenler ise taktik antrenman yapacaktı.



Sarı kırmızılı takımın Akhisar Belediyespor maçında ortaya koyduğu futbol ve 6-0'lık galibiyet sonrasında Riekerink, oyuncularına bugün ve yarın toplam 2 gün izin verdi.



Galatasaray Lukas Podolski'nin yerine kimi alacak?



Podolski'nin satılması durumunda hücum hattına mutlaka bir takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'ın bu kapsamda flaş bir isimle söz kestiği belirtiliyor: Eduardo Vargas... Daha önce de sık sık Galatasaray'ın gündemine gelen Şilili yıldız için yönetim en uygun zamanı yakalamış durumda. Bunun nedeni ise 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Hoffenheim'da forma şans bulamadığı için mutsuz olması ve ayrılmak istediğini yönetime iletmesi.



2019 yılına kadar takımıyla sözleşmesi devam eden Vargas bu sezon yalnızca 5 lig maçında forma şansı bulabildi, skora hiç katkı veremedi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Galatasaray'da forma giymeyi kabul eden 1.75 boyundaki forvetin kulübü ile de masaya oturulacak.



BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞEBİLİR



Fanatik'in haberine göre; yönetim öncelikle Podolski'nin transferinin sonuçlanmasını bekliyor. Transfer döneminin sona ermesine yalnızca 3 gün kaldı. Poldi konusu bir iki gün içerisinde sonuçlanırsa Vargas, transferinde düğmeye basacak olan Aslan, oyuncuya imza attırıp Başakşehir'le oynanacak kupa maçı öncesi kadrosunu yıldız bir isimle daha güçlendirmiş olacak



Galatasaray'da Bruma yeni sözleşme imzalayacak mı?



Galatasaray'da sezon sonuna bırakmadan 1.2 milyon euroluk ücretinin en az 2 milyon euroya çıkarılmasını isteyen Bruma'nın bu son girişimi de sonuçsuz kaldı.



Galatasaray yönetimi sezon sonu değil ara transfer döneminde Bruma'nın kontratını uzatsa Portekizli yıldızın karı da 400 bin euro olacaktı.



Çünkü Bruma bu imzayı attığı takdirde 2.yarı için Galatasaray'dan, 600 bin euro değil 1 milyon euro alacaktı.Ancak Galatasaray yönetimi Bruma, Akhisar maçında başarılı bir futbol ortaya koysa da kararından geri adım atmadı.



Futbol Direktörü Cenk Ergün, Catio Balde'yi Şubat ayının ilk haftasında İstanbul'a beklediklerini söyledi. Böylelikle Bruma'nın sözleşmesi karar alınsa dahi sezon sonundan itibaren devreye girecek



Lukas Podolski transferinde Galatasaray kararını verdi



Başkan Dursun Özbek, idarecilerine"Podolski konusunda hiçbir adım atmayın. Taraftarımızda dün bir kez Podolski'nin Galatasaray adına ne kadar değerli olduğunu desteği ile gösterdi. Podolski kalmalı" dedi



Vissel Kobe'nin son olarak 3.5 milyon euro teklif ettiği sarı kırmızılılarda 1 aydır transferi konuşulan Lukas Podolski'nin Galatasaray'da kalması kararı alındı.



Akhisar Belediyespor maçında da başarılı bir futbol ortaya koyan ve Galatasaray taraftarının da tezahüratları ile bağrına bastığı Podolski için yönetim 'mutlaka kalsın' kararını verdi.



Galatasaray yönetimi Podolski'nin yerini dolduracak nitelikte bir golcü de bulamaması, tribünlerin de açıl şekilde Podolski'ye verdiği destek sonrasında Alman oyuncu ile devam etme konusunda fikir birliğine vardı.