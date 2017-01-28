Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (28 Ocak 2017 Cumartesi)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 28 Ocak 2017 Cumartesi günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Süper Lig'de yarın sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak maçı beIN SPORTS 1 naklen yayınlayacak.
Bu maç öncesinde Galatasaray'da sakatlar ve kart cezalısı durumda bulunan oyuncular can sıkıyor. Ahmet Çalık ve Nigel de Jong cezaları gerekçesiyle oynayamazken, Serdar Aziz, Eray İşcan, Sinan Gümüş ve Koray Günter'in sakatlıkları sürüyor. Tolga Ciğerci de iyileşmiş olmasına rağmen antrenman eksiği nedeniyle bu maçta riske edilmeyecek.
GALATASARAY'IN AKHİSAR MAÇI 11'İ
Galatasaray'ın kalesinde Muslera göre yaparken savunma dörtlüsü Sabri, Semih Kaya, Hakan Balta ve Carole şeklinde olacak. Orta ikilide Selçuk İnan ve Josue görev yapacak. Kanatlarda ise Yasin Öztekin ve Bruma oynayacak. Santrfor arkasında Sneijder en uçta da Podolski görev yapacak.
Volkan Demirel ve Josef de Souza ceza alacak mı?
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadıkları basketbol maçının ardından, Galatasaray'a küfür eden tezahurata katılan Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel'i ve sosyal medya hesabından yayın yaparken, Galatasaray'a küfür eden Josef de Souza'yı TFF'ye şikayet etmişti.
Galatasaray'ın şikayet nedenlerinden biri, 2014 yılında Felipe Melo'nun, Aziz Yıldırım'a küfür edilen bir tweeti RT etmesi sonucuna 2 maç ceza almasıydı...
Konuyla ilgili gelişmeleri spor hukukçusu ve aynı zamanda Tahkim Kurulu eski üyelerinden Taner Ünlü'ye sorduk...
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), daha önce Fenerbahçe Başkanı sayın Aziz Yıldırım ile ilgili twitter hesabından açıklama yapan Kartalsporlu bir futbolcu hakkında disiplin soruşturması açarak, sportmenliğe aykırılık gerekçesiyle bir disiplin uygulamasına gitti." diyen Ünlü, "Profesyonel Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi gereği bu davranış sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirildi..." dedi.
"Dolayısıyla bu durum da Disiplin Kurulu'nun önünde önemli bir içtihat olarak duruyor." diyen Ünlü, "Buna keza sportmenliğe aykırılık çok genel bir değerlendirmeyi içeriyor. Sporcuların, sportmenliğe aykırı hareketlerini cezalandırmaya yönelik bir talimat düzenlemesi..." dedi.
"Dolayısıyla Josef de Souza'nın ve Volkan Demirel'in bu konuda yapmış olduğu açıklamalar da sportmenliğe aykırılık anlamında bir disiplin suçunu oluşturuyor." ifadelerini kullanan Taner Ünlü, "Disiplin Kurulu bu konuda daha önceki icraatlarına uyarsa eğer yine bu sporcular hakkında ceza vermek durumunda." dedi.
Galatasaray Lazar Mikovic'i transfer edecek mi?
Devre arası transfer döneminde genç oyuncular denemeye karar veren Galatasaray, Florya'ya 3 Afrikalı, 1 Sırp kaleci ve 1 İranlı futbolcu getirdi.
SIRP KALECİ İLE SÖZLEŞME GÜNDEMDE
Galatasaray'ın denemek için İstanbul'a getirdiği, Radnicki'nin 19 yaşındaki Sırp kalecisi Lazar Mikovic, çabuk alıştığı A Takım kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile birlikte poz verdi.
Fadıl Koşutan'ın olumlu puan verdiği Sırp kaleci ile yakında sözleşme imzalanabileceği ifade ediliyor.
Lukas Podolski Flamengo'ya mı gidecek?
Lukas Podolski için Flamengo Kulübü yeniden devreye girdi. Vissel Kobe Kulübüne transferi gündemde olan Alman yıldız için Brezilya ekibi sürpriz bir girişim yaptı.
Flamengo Kulübünün yetki verdiği menajerler, Podolski için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i aradı.
Menajer Ayhan Yıldız, sarı kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek'e, Flamengo Kulübünün Almanya Adidas sponsorluğunda 5 milyon Euro bonservis bedeli ve yıldız futbolcuya da yıllık 5 milyon euroluk bütçe ayırdığını aktardı.
Galatasaray başkanı Özbek ise transferde sürenin çok daraldığını ve Flamengo Kulübünün resmi teklif yapmasını talep etti.
Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (28 Ocak 2017 Cumartesi)
FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 28 Ocak 2017 Cumartesi günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik.
FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 28 Ocak 2017 Cumartesi günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Galatasaray - Akhisar Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?