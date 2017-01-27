Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (27 Ocak 2017 Cuma)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 27 Ocak 2017 Cuma günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler:



Galatasaray Jordan Ferri transferinden vazgeçti



Galatasaray Kulübü orta saha transferinden resmen vazgeçti. Hamit Altıntop'un ayrılığı, Selçuk İnan'ın formsuzluğu ve Tolga Ciğerci'nin ise sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle orta sahanın ortasına bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da işler değişti.



Jordan Ferri için Lyon Kulübünün son olarak 6.5 milyon euroluk rakam belirlemesi üzerine bu transferi gündemden çıkaran Galatasaray'da, Sağlık Kurulunun Tolga hakkında verdiği rapor, düşünceleri değiştirdi.



Yönetime, Tolga Ciğerci'nin sakatlığını tamamen atlattığı ve hazır olduğu rapor edildi. Gurbetçi futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması ile tedavisinin %100 yerine getirilip önümüzdeki hafta Kayserispor maçında 90 dakika oynayacak düzeyde ve o tempoya sahip olduğu iletildi.



UEFA'nın 65 milyon euroluk bütçe kısıtlaması nedeniyle çok fazla hareket alanı olmayan Galatasaray yönetimi de böylecek Ferri transferini rafa kaldırdı.



Buna karşın Galatasaray hafta sonu oynayacağı Akhisar Belediyespor maçında orta saha sıkıntısı yaşıyor. Nigel de Jong'un cezalı olması ve Tolga Ciğerci'nin de bu maçta riske edilmemesi dolayısıyla Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor maçına Selçuk İnan - Josue ikilisiyle çıkması bekleniyor.



Galatasaray'da Podolski ve Levent Nazifoğlu arasında kriz



Dün Florya Metin Oktay Tesislerine giden Levent Nazifoğlu, Podolski ile antrenman öncesinde özel bir görüşme yaptı.



Alman yıldıza çıkışan Nazifoğlu, Podolski'ye açıklamalarının doğru olduğunu bildiğini ifade edip"O sözleri söylediğine inanamadım. Bana ayrı basına ayrı konuşmuşsun" diyerek çıkıştı.



Nazifoğlu, "Sen bana eşim Türkiye'de kalmamı istemiyor. Tesislerden direkt eve gidiyorum. Galatasaray'da mutluyum ama aile benim için önce gelir. Bu yüzden gitmeliyim diyen sen değil miydin. Beni yalancı durumuna neden düşürdün" dedi.



Podolski ise Nazifoğlu'na"Ailemi bu işe karıştırmak ve bir ayrılık olacaksa da kamuoyunda bunun sorumlusunun onlar gibi gösterilmesini istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.



İkilinin görüşmesi tansiyonu yüksek geçerken Nazifoğlu son olarak"Bizi köşeye sıkıştırıp transferinin gerçekleşmesi adına mı yapıyorsun" diye çıkıştı.



PODOLSKİ NELER SÖYLEMİŞTİ?



Hürriyet'e konuşan Lukas Podolski, "Hayatım burada çok güzel. Kulüple iletişim halindeyiz, bu hafta neler olacağını göreceğiz. Bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü herkes speküle ediyor. Birçok gazete benim için 'Türkiye'yi ve G.Saray'ı sevmiyor' şeklinde yalan haber yapıyor.



"BEN HALEN BURADAYIM"



"Ben halen buradayım ve gördünüz maçlarıma çıkıp oynuyorum. Kupadaki 24 Erzincanspor karşılaşması benim için diğer maçlar gibiydi. Bir sakatlıktan çıktım. Oynamaya ihtiyacım var. Hafta sonu kötü bir maç kaybettik. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça odaklanmalıyız. Cumartesi günü de önemli bir karşılaşmamız var. İkinci yarıda ligde taraftarımızın ilk kez karşısına çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Tolga Ciğerci, Akhisar Belediyespor maçında oynayacak mı? Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sarı kırmızılı takımın bugünkü antrenman sırasında açıklamalarda bulundu.



Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'ün son durumları hakkında bilgi veren Yener İnce, "Oyuncuların tamamı sahaya çıkabilir fakat oynamaları kondisyonlarına bağlı. Tolga takımla çalışıyor ancak bunun dışında takımdan ayrı kondisyon da çalışacak.



Sinan Gümüş temposunu yükseltmek adına kondisyon çalıştı. Serdar Aziz'e özel bir dizlik taktık. 2 hafta sonra çıkaracağız ve şu anda durumu beklediğimizden daha iyi" dedi.



Tolga Ciğerci'nin tedavisi 1 hafta önce tamamlandı ve takımın temposuna ulaşmak adına özel kondisyoner eşliğinde çalışmalar yapıyor.



Tolga, daha önceki haftalarda da iğne ile oynayabilirdi. Ancak Teknik Direktör Riekerink bu bölgede de Jong-Selçuk ikilisinin performanslarını da yeterli görüp Tolga'yı riske atmak istemedi. Tolga Ciğerci'nin tam anlamı ile düzelip tedavisi bittikten sonra takıma katılmasını istedi. Aynı zamanda Tolga'nın Almanya'daki sakatlık geçmişi ve kariyerinde her sezon ortalama 10 maça çıkan oyuncudan ligin 2. yarısında tam randıman almak adına düzelmeden iğne ile oynamasına izin verilmedi.



Kısaca tedavisi sona eren Tolga Ciğerci, Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink görev verirse Akhisar Belediyespor maçında forma giyebilir. İlk 18 kişilik kadroda yer alması beklenen Tolga'nın Akhisar maçına kulübede başlaması ve gurbetçi oyuncunun maç eksikliği nedeni ile Riekerink'in bu maçta da performansı çok tartışılan Josue'ye görev vermesi bekleniyor.



Riekerink Podolski'nin gitmesini istemiyor



Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, Akhisar Belediyespor maçı sonrası basın toplantısı düzenledi.



"Podolski'den çok memnunum ve onun kalmasını istiyoruz. Tabi transfer döneminde kendi vereceği kararı bilemem ve saygı göstermek zorundayım. Eğer ayrılırsa transfer yapabiliriz. Ancak dediğim gibi bu dönemde onun kalitesinde oyuncu bulmak zor."



Riekerink basın toplantısında kendisine Podolski hakkında yöneltilen "Hiç gideceğim ve B planınızı yapın." şeklinde bir şey söyledi mi? sorusuna yanıt verirken, "Her oyuncuyla olduğu gibi Lukas ile ilişkilerim iyi. Devamlı fikir alışverişinde bulunuyorum. Ne istediğini biliyorum. Aklı başka bir takımda değil. Tamamen işine odaklanmış durumda ve aklı bizde. Antrenmanlarda %100'ünü veriyor. Şu anki durumumuz Lukas bizimle beraber ve bu yüzden takdiri hak ediyor bence." diye konuştu.