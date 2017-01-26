Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (26 Ocak 2017 Perşembe)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 26 Ocak 2017 Perşembe günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Ünal Aysal, başkanlık için aday olacak mı?



"Aday olmaktansa genç, enerjik ve benimle aynı felsefeyi benimseyen bir adayı desteklemeyi tercih ederim"… Bu sözler Galatasaray Kulübü eski başkanı Ünal Aysal'a ait.



Önceki gün TRT Radyo'da yaptığı açıklamaların ardından Ünal Aysal'ın 2018 yılında gerçekleşecek olan Genel Kurulda aday olup olmayacağı tartışılmaya başlandı.



Taraftarların merak ettiği konu hakkında Ünal Aysal, açıklamaları ile açıklık getirdi.



"Şu anda yeniden başkan olarak Galatasaray'a geri dönme ihtimalim zayıf. Bugün için net şekilde bunu düşünmüyorum. Benim için önemli olan Galatasaray'da bugünkü politikanın değişmesi. Galatasaray'daki küçülme politikasını değiştirecek bir aday çıkarsa kendisini destekleyeceğim. Kısaca Galatasaray Kulübüne başkan adayı olmaktansa bu işi yapabilecek genç, enerjik, benimle aynı felsefeyi benimseyen bir adayı desteklemeyi tercih ederim. Bu şekilde de Galatasaray'a önemli bir hizmette bulunmuş oluruz."



Fernando Muslera Galatasaray'da kalacak mı?



FutbolArena'ya konuşan Galatasaray yöneticileri, Fernando Muslera ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalanacağını ve ücretinin aynı kalacağını açıkladı.



Muslera'nın kontratını uzatmak istediklerini ifade eden sarı kırmızılı yöneticiler, "Bunun için acelemiz yok. Şu anda da, sezon sonunda da imzaları atabiliriz. Muslera da bu konuya sıcak bakıyor. ve kendisini buraya ait hisseden bir oyuncu. 1 yıl kalan Sözleşmesini 5 yıla tamamlayacağız. Ücreti de şu anki şartlarla aynı olacak." diye konuştu.



Uruguaylı eldiven Galatasaray'da 3 Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 de Türkiye Süper Kupası kazandı.



CHELSEA LİSTEYE ALDI



İngiliz basınından Telegraph sitesi Bournemouth kulübünün radarında olan Asmir Begovic'in ayrılık ihtimali üzerine Chelsea'nin harekete geçtiğini yazdı. Haberde yer alan iddialara göre Chelsea bu ayrılık gerçekleşirse Celtic'ten Craig Gordon, Espanyol'dan Diego López ya da Galatasaray'dan Fernando Muslera'yı transfer edecek.



MUSLERA AYRILMAYACAĞININ SİNYALİNİ VERMİŞTİ



Galatasaray'la 2017-2018 sezonu sonunda kontratı bitecek olan Muslera'la yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı ile ilgili olarak konuştu ve "6 yıldır buradayım ve Türkiye'yi, insanlarını seviyorum. Gelecek neler gösterir bilemeyiz" dedi.



Galatasaray, Jordan Ferri'yi transfer edecek mi?



FutbolArena'nın edindindiği bilgilere göre sarı kırmızılı takımda kaptan Selçuk İnan'ın formsuzluğu nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetimin, Lyon forması giyen Jordan Ferri'ye talip olduğu öğrenildi. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncu için Lyon ile görüştü. Fransız kulübünün, 7,5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi sonucu transfer çıkmaza girdi.



Fransız basınından Foot Mercato'ya konuşan Jordan Ferri'nin menajeri Eric Castagnino, "Biz Fransa'daki kariyeri sürdürmek istiyorduk. Sezonu Lyon'da tamamlaya kararlıydık. Forma şansı bulamamasına rağmen bunları düşünürken Galatasaray ve Fiorentina'dan bize teklifler geldi. İkisi de büyük kulüp ve hedefleri bizi heyecanlandırıyor. Neler olacağını görmek için beklemedeyiz." ifadelerini kullandı.



Wesley Sneijder satılacak mı?



Adı Çin ve Amerika kulüpleri ile anılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder'in menajerinden transfer açıklaması geldi.



SNEİJDER ÇİN'E GİTMEYECEK



Holanda basının AD.nl sitesine konuşan Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, yıldız oyuncunun Çin'e transfer olmayı düşünmediğini söyledi.



Guido Albers açıklamasında, "Sneijder, Çin'e transfer olmayı planları arasına almadı. Talipleri olduğunun farkında. Abartılı rakamlarla düşünmek zorunda bırakıyorlar ama Sneijder'in Galatasaray'dan ayrılması için bir neden yok. Halenn 1.5 yıllık sözleşmesi var. Hollanda'ya da dönmek istediğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.