Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (25 Ocak 2017 Çarşamba)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 25 Ocak 2017 Çarşamba günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Lukas Podolski Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Lukas Podolski, son kararını "Kariyerimin son kontratı olacak, gitmek istiyorum" sözleri ile verdi ve Galatasaray'ın eli zayıfladı.
Vissel Kobe Kulübünün 3 milyon euroluk resmi teklif yaptığı Lukas Podolski, Japonya'dan gelen teklifi değerlendirmek istediğini yönetime iletti. Podolski'nin bu yanıtı 7 milyon Euro talep eden Galatasaray'ın pazarlıktaki elini zayıflattı. Sarı kırmızılı kulübün 5 milyon euroluk rakama evet diyeceği öğrenildi.
Bu arada Lukas Podolski de, Galatasaray'ın bu transfer sonrasında mağdur olmaması adına Vissel Kobe Kulübüne transferi gerçekleşse dahi Akhisar Belediyespor maçında Riekerink'in görev verirse sahada olacağını söyledi. Ayrılığı halinde mutlak bir forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın sıkıntı yaşamaması halinde hafta sonunda sahada olmak istediğini belirten Podolski, "Kendi taraftarımız önündeki bu maçta oynamak isterim. Vissel Kobe ile anlaşma sağlansa dahi oynamaya hazırım" dedi.
GALATASARAY - ERZİNCAN'I PODOLSKİ İLE VURDU
Türkiye Kupası E grubu son maçında sahasında ağırladığı 24 Erzincanspor'u 6-2 yenen Galatasaray'da golcü futbolcu Lukas Podolski tam 5 gol attı.
LUKAS PODOLSKİ, JARDEL'İ YAKALADI
Lukas Podolski böylece 17 yıl sonra bir resmi maçta en çok gol atan Galatasaraylı futbolcu oldu. Alman yıldızdan önce bir maçta en çok gol atan oyuncu Mario Jardel'di. Jardel 2000-2001 sezonu ilk haftasında Erzumspor ile Galatasaray arasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçta tam 5 gol atmıştı.
19 Ağustos 2000 tarihinde oynanan o maçta Galatasaray sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maçta perdeyi açan golü Hagi atarken, Jardel art arda 5 gol atıp durumu 6-0'a getirmiş, perdeyi de yine Hagi kapatmıştı.
MARİO JARDEL AÇIKLAMASI
Podolski maç sonu sosyal medya hesabından "Galatasaray için bir maçta 5 gol atan 5. oyuncu olduğum için onur duyuyorum. Süper Mario Jardel'e selamlar." açıklamasını yaptı.
Galatasaray Podolski yerine Alexandre Pato'yu mu transfer edecek?
Galatasaray'da Kolbeinn Sigthorsson'un gönderilmesinin ardından Eren Derdiyok dışında santrforu kalmayan sarı kırmızılılar bu pozisyonda Lukas Podolski'yi de oynuyor.
Galatasaray Lukas Podolski'nin Japonya'ya transfer olması durumunda ise yeni bir santrfor alacaklarını açıklamışlardı. Podolski'nin transfer görüşmeleri uzarken, Galatasaray da geç kalmamak adına transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Bir süredir Galatasaray ile adı anılan Brezilyalı golcü Alexandre Pato da Galatasaray'ın gündeminde. Brezilyalı yıldız için son olarak İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri ortaya bir iddia attı.
Twitter adresinden "Galatasaray, Pato için Villarreal ile görüşüyor." yazan Palmeri, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Galatasaray, Jordan Ferri'yi transfer edecek mi?
Sarı kırmızılı takımda kaptan Selçuk İnan'ınformsuzluğu nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetimin, Lyon forması giyen Jordan Ferri'ye talip olduğu öğrenildi. Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncu için Lyon ile görüştü. Fransız kulübünün, 7,5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi sonucu transfer çıkmaza girdi.
2020 yılına kadar Lyon Kulübü ile sözleşmesi bulunan Ferri'yi 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Galatasaray'a Fransızlar olumsuz yanıt verince bu transfer gerçekleşmedi.
Nigel de Jong Hamburg'a transfer olacak mı?
Erzincanspor maçının ardından konuşan Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Nigel de Jong için kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığını açıkladı.
Sezon başında ABD Ligi'nden Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 1 gol kaydetti. Hamburg'un Galatasaray ile bonservis pazarlığına tutuştuğu öne sürülse de bu söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıktı.
AKHİSAR BELEDİYESPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Ziaat Türkiye Kupası grup etabı son maçında Galatasaray seyircisi karşısında Erzincanspor'u ağırladığı maçta kırmızı kart üzüntüsü yaşadı.
Galatasaray'da Nigel de Jong, Erzincanspor karşısında 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. Böylece Nigel de Jong, ligdeki Akhisar Belediyespor maçında cezalı duruma düştü.
Karar karşısında çılgına dönen Nigel de Jong soyunma odasına giderken kapıları tekmeledi.
Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (25 Ocak 2017 Çarşamba)
FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 25 Ocak 2017 Çarşamba günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik.
FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 25 Ocak 2017 Çarşamba günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Lukas Podolski Galatasaray'dan ayrılacak mı?