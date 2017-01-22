Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (22 Ocak 2017 Pazar)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 22 Ocak 2017 Pazar günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Galatasaray, Karabükspor maçı koşu mesafesi dikkat çekti Spor Toto Süper Lig'de Karabükspor evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek haftanın sürprizine imza attı.



Karşılaşmanın ardından takımların katettiği mesafeler de ortaya çıktı. Buna göre Karabükspor maçı 118.98 km ile tamamlarken, Galatasaray'ın koşu mesafesi 105.23 km olarak ölçüldü.



İLK 5 KARABÜKSPOR'DAN



Karşılaşmanın en çok mesafe kateden ilk 5 oyuncusu da Karabükspor'dan geldi. İlk sırada 12.31 km ile Ceyhun Gülselam yer aldı. İkinci basamakta 11.86 km ile Tanase var. Onu 11.42 km ile Gaman takip etti. En çok koşan 4. futbolcu 11.34 km ile Latovlevici olurken, 5. futbolcu ise 11.19 km ile İlhan Depe oldu. Galatasaray'ın en çok koşan oyuncusu ise 11.08 km ile Selçuk İnan oldu.



Riekerink'in Karabükspor maçı sonrası açıklamaları



Hollandalı teknik adam Karabükspor maçının ardından yaptığı açıklamaların bir kısmında sarı kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.



"DOĞRU ZAMANI BEKLEMEK LAZIM"



"Pozisyona girmek için sabırlı olmak lazım. Doğru zamanı beklemek bu tip takımlara karşı. Yaptığımız analizde konuştuğumuz bir şey vardı. Defansın arkasına atılacak topları değerlendirecektik. Zaten ilk gol de böyle geldi.



"MAÇIN KADERİNİ BAZI ANLAR BELİRLEDİ"



"Bence bu maçtan en az 1 puan almayı hak ettik. Bazı anlar maçın kaderini belirledi. Penaltı pozisyonunda bize faul çalınması gerekiyordu. Hakemin kararı beni şaşırttı."



"VERİLEN KARARLAR LEHİMİZE DEĞİLDİ"



"İkinci yarıda maçı bitirecek fırsat geçti elimize. Ancak onu gole çeviremedik. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Maç öncesinde konuştuğumuz her şeyi yaptık. Tempolu oynadık ve baskı kurduk fakat maçın kritik anları bizim lehimize değildi. Verilen kararlar ve maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı. En az 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."



RIEKERINK'TEN EREN DERDİYOK VE JOSUE YORUMU



Hollandalı teknik adam özellikle maçın ardından Eren Derdiyok'u oyuna geç aldığı yönünde eleştirilmesine rağmen aynı görüşte değildi. Riekerink kendisine Eren Derdiyok'la ilgili yöneltilen soruda, "Oyuna geç aldığımı düşünmüyorum." yanıtını verirken, yine ilk 11'de başlayan ve hayal yine hayal kırıklığı yaratan Josue hakkında, "Josue'nin kötü bir futbol oynadığını düşünmüyorum. Lukas'ı daha etkin kullanmamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı. Galatasaray, Jonathan Calleri'yi transfer edemedi



Jonathan Calleri, Las Palmas Kulübünün teklifine 'evet' dedi. Lukas Podolski'nin ayrılığı halinde kadrosuna bir golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray, 23 yaşındaki golcüye talip oldu.



Galatasaray, Jonathan Calleri için Deportivo Maldonado Kulübüne resmi teklif yaptı. Sezonun ilk yarısında West Ham United'da kiralık olarak forma giyen Calleri için Galatasaray resmi girişimlerde bulundu. Ancak dün gece Calleri'nin menajerlik haklarını da elinde bulunduran babası, "Biz büyük olasılık İspanya'ya gideceğiz. Las Palmas ile büyük ölçüde anlaştık" dedi.



Calleri ve ailesi Galatasaray'a gelmeye transfer süresince hiç sıcak bakmadı.



Galatasaray'ın ilgilendiği Victor Hugo'dan transfer açıklaması



Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da savunmaya yapılması plananan takviyeyle ilgili ilk aday olan Vitor Hugo'dan sarı kırmızılıları üzecek bir açıklama geldi. Brezilyalı savunmacı, Palmeiras'ta kalarak tarih yazmaya devam etmek istediğini söyledi.



Ülke basınına açıklamalarda bulunan Vitor Hugo, "Transferimle ilgili tüm çalışmaları menajerim yapıyor. Ben tamamen Palmeiras'a odaklandım. 2015'te buraya gelerek kendimi kanıtladım ve kupalar kazandım. Burada tarih yazmaya devam etmek istiyorum. Geçen yıl şampiyon olduk. Bu yıl güçlü bir takım olduk. Bütün kupalara talibiz" dedi.