Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (21 Ocak 2017 Cumartesi)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 21 Ocak 2017 Cumartesi günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler:



Karabükspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Muhtemel 11'ler



Süper Lig'in 18. hafta maçında 21 puanla 11. sıradaki Karabükspor, sahasında 36 puanla 3. sıradaki Galatasaray'ı ağırlıyor.



21 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak müsabaka 12.400 kişi kapasiteli Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.



Yarınki maçta takımların muhtemel 11'i ise şöyle olacak...



Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim Zengin, Kokalovic, Dany, Latovlevici, Ceyhun Gülselam, Valerica Gaman, Tanase, Serdar Deliktaş, Lazarevic, Yevhen Seleznyov



Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, de Jong, Rodrigues, Podolski, Bruma, Eren Derdiyok



Burak Yılmaz Galatasaray'a dönecek mi?



Galatasaray'dan Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz, yeni sezon öncesi takımının kamp yaptığı yerden Bein Sports'a önemli açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında talihsiz sakatlık yaşadığını ama sonradan toparlandığını söyleyen Burak Yılmaz, bu yıl hedeflerini büyüttüğünü dile getirdi ve Çin'de daha iyi performans göstermek istediğini söyledi.



Santrfor arayan Galatasaray'a tekrar döneceği hakkında adı anılan Burak bunu düşünmüyor. Milli futbolcu ayrıca Çin futbolunun son dönemde büyük bir gelişim kaydettiğini de sözlerine ekledi.



Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:



"ÇİN FUTBOLU ÇOK GELİŞTİ"



"Burada gelişen bir lig var. Gelişen bir futbol var. Maddi yönde hiçbir sıkıntıları olmadığı için istedikleri şartlarda yeni yeni oyuncular kazandırabiliyorlar. Ancak baktığımız zaman Guangzhou senelerdir burada şampiyon olmuş bir takım. Senelerdir bir başarıları var. Bu sene ise her takım çok güçlendi. Ersan'ın kulübü güçlendi. Shanghai Shenhua, Jiangsu da keza öyle. Bu sene farklı bir lig olacaktır. Zaten gelen oyuncular belli. Büyük isimler geliyor ve sadece yaşlı oyuncular değil, Avrupa'da önemli kulüplerin transfer edemediği futbolcular aldı. Biz de iddialıyız. Umarım bu sene başarılı olacağız."



Galatasaray Calleri'yi transfer edebilecek mi?



Galatasaray'da yönetici Levent Nazifoğlu'nun bizzat doğruladığı West Ham'ın Arjantinli forveti Calleri'nin İspanya'nın Las Palmas takımına transfer olacağı öne sürüldü.



İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham'da forma giyen 23 yaşındaki Calleri için İtalya basınında geçen haberde; Arjantinli futbolcunun Pazar gününe kadar İspanya'ya giderek resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.



LEVENT NAZİFOĞLU DOĞRULAMIŞTI



Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu yine aynı günün akşam saatlerinde A Spor'a yaptığı açıklamada Calleri hakkında "İlgilendiğimiz oyunculardan biri. Adaylar arasında." ifadelerini kullandı.



Calleri bu sezon West Ham United formasıyla Premier Lig'de 2 maçta forma giydi. 2016/17 sezonunda Sao Paulo'dan West Ham'a transfer olan 23 yaşındaki Arjantinli forvet, kariyerinde daha önce 3 sezon Boca Juniors ve iki sezon All Boys formaları giydi.



Galatasaray Lukas Podolski'yi satacak mı?



Lukas Podolski ve menajeri Nassim Touihri ile Galatasaray yönetimi Pazartesi günü önemli bir toplantı yapılacak.



Poldi'nin Faslı menajeri Vissel Kobe'nin teklifini yönetime iletecek. Galatasaray yönetiminin Pazartesi günü yapılacak olan toplantıda 6 milyon euroluk bir teklife düşünmeden evet diyecek.



Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında genç oyunculara yöneldiklerini belirten Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Uzun süreli bir kadro kurma çabası içindeyiz. Geçen sene olması gereken değişim bu sene başladı. Takımı gençleştiriyoruz." diye konuşmuş ve gönderilmek istenen oyuncularla ilgili üstü kapalı bir mesaj vermişti...



Lukas Podolski'nin eşyalarını topladığının doğru olmadığını da aktaran Nazifoğlu, "Podolski bizim çok önemli bir oyuncumuz. Son olaylardan sonra ailesi Türkiye'den ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Bugün onunla toplantı yaptık. Galatasaray'dan, taraftardan ve Türkiye'den memnun ama böyle bir problem var. Onu biraz zamana yaymaya çalışıyoruz." şeklinde konuşmuştu.



Galatasaray'ın Podolski'ye verdiği bu zaman Pazartesi günü son bulacak ve taraflar, Podolski'nin ayrılığı ya da takımda kalması yönünde karar vermeye çalışacaklar.