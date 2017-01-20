Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (20 Ocak 2017 Cuma)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 20 Ocak 2017 Cuma günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Alp Yalman görevi bıraktı mı?



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar bugün yapılan antrenmanla devam etti.



Galatasaray'ın bu sabah yaptığı çalışmayı Alp Yalman da izledi. Hıncal Uluç'un, geçtiğimiz hafta Levent Nazifoğlu ile tartıştığı ve görevini bıraktığını iddia ettiği Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Alp Yalman, Florya Metin Oktay Tesislerine geldi.



Alp Yalman, sarı kırmızılı takımın yaptığı çalışmayı Levent Nazifoğlu ile birlikte izleyip teknik direktör Jan Olde Riekerink ile de özel bir görüşme yaptı.



Galatasaray Aderlan Santos'u transfer edecek mi?



Sezon başında transfer edilen Serdar Aziz'in sakatlanıp sezonu kapatmış olması ve Aurelien Chedjou'nun da gözden çıkarılmasının ardından Galatasaray'da stoper pozisyonunda oynayabilecek oyuncu sayısı üçe düştü.



Semih Kaya, Ahmet Çalık ve Hakan Balta dışında bu pozisyonda Koray Günter'e de sahip olan Galatasaray, Koray'ın sakatlıktan nasıl döneceğini bilmediği için bu pozisyona bir takviye daha yapmayı düşünüyor.



İspanyol basınında çıkan habere göre, Galatasaray Valencia'nın 1.92'lik stoperi Aderlan Santos'u transfer edebilir.



Vincent Janssen Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti



Hollanda basını, sezonun 2. yarısında şampiyonluk yolunda iddialı olan Galatasaray'ın genç golcüyü sezon sonuna kadar kiralayabileceğini yazarken, Janssen'in menajeri Patrick van Diemen, yıldız futbolcunun bu teklifi reddettiğini açıkladı.



Sezon başında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından tam 22.1 milyon euro karşılığında Tottenham Hotspur'a transfer olan Janssen, İngiliz devine adapte olmakta zorlandı ve bu sezon çıktığı 15 lig maçında sadece bir gol attı. Tottenham'ın Janssen'i sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı ve diğer takımların da yıldız golcü için ilgisi olduğu iddia ediliyordu.



Golcü oyuncunun menajeri Diemen de bu iddiaları doğrularken, Galatasaray dışında ciddi bir teklif henüz oluşmadığını söyledi ve genç oyuncunun Londra'da kalmak istediğini yineledi.



Lukas Podolski Galatasaray'dan ayrılacak mı?



Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak transfer dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Genç oyunculara yöneldiklerini belirten Nazifoğlu, "Uzun süreli bir kadro kurma çabası içindeyiz. Geçen sene olması gereken değişim bu sene başladı. Takımı gençleştiriyoruz." diye konuştu.



Lukas Podolski'nin eşyalarını topladığının doğru olmadığını aktaran Nazifoğlu, "Podolski bizim çok önemli bir oyuncumuz. Son olaylardan sonra ailesi Türkiye'den ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Bugün onunla toplantı yaptık. Galatasaray'dan, taraftardan ve Türkiye'den memnun ama böyle bir problem var. onu biraz zamana yaymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Josue'nin ayrılmak istediği haberlerine de cevap veren sarı kırmızılı yönetici, "Josue'nin Galatasaray'da mutlu olmama gibi bir hakkı yok. Eğer mutluluğu yoksa da gidebilir istediği yere. Kimi nereye veririz, nereden kimi alırız diye konuşuyoruz. Ama 65 milyon Avro Finansal Fair-Play olayımız var. Bu son zamanlardan sonra Türkiye'ye bir yabancı gelmesinde bayağı sıkıntılar yaşıyoruz, o sorunları aşmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz herhalde bir şeyler olacak gibi görünüyor."" sözlerini sarf etti.



Premier Lig'de West Ham United forması giyen Jonathan Calleri ile ilgilendiklerini doğrulayan Nazifoğlu, "Calleri için konuşmayayım ama adaylardan biri. Fake hesaplar var, baktım yüzde 90'ı sahte. Evden siper almışlar havalılar bunlar yazıyorlar. Bir sürü adaylar var. Onlarla temas halindeyiz önümüzdeki günlerde belirlenmiş adaylardan 1-2'si olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.