Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (19 Ocak 2017 Perşembe)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 19 Ocak 2017 Perşembe günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Fatih Altaylı'dan Galatasaray'a sert eleştiri



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında 1-0 kazanan Galatasaray için eski yönetici ve gazeteci Fatih Altaylı'dan eleştiri geldi. Fatih Altaylı, Galatasaray'ın ligin en kötü futbol oynayan takımı olduğunu dile getirdi.



İşte Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki değerlendirmelerinden bir bölüm:



"G.Saray, çok kötü oynadığı maçta, fark yemesi gerekirken galip geldi. Bana göre bu yılın en sürpriz ekibi G.Saray. Ligde hiç olmaması gereken bir yerde. Beşiktaş'ın 2, liderin de 3 puan gerisinde. Bu futbolla orada olmak mucize. Şu anda ligin en kötü futbol oynayan takımı G.Saray desek yanlış olmaz. En azından kadro kalitesine oranla en kötü futbolu oynayan takım diyebiliriz. Buna rağmen öyle oluyor, böyle oluyor, kazanıyor.



Gerçi bu maçı G.Saray kazanmadı, Konya kaybetti. İlk yarıda durumu 3-0 yapıp maçı bitirebilecekken, yapamadılar. G.Saray ise bir gol atmayı başardı ve kazandı. İlginç olan golü atanın Sabri; pası verenin, daha doğrusu golü hazırlayanın ise takımda ilk defa forma giyen Rodrigues olması. Riekerink sadece oyunu seyretti. Yine üç kez aynı pozisyonu yedik. Allah'tan boş kaleye atamadı Konyalılar.



G.Saray'la ilgili yorumları okuyorum ve dinliyorum. Gülüyorum. Mesela basınımız Eren Derdiyok'u sevdi ve toz kondurmuyor. Kardeşim, Eren dökülüyor. Pres yapmıyor. Savunmaya katkısı, hücumda etkisi yok. Yorumcular "Eren'e yan top gelmiyor" diyorlar. Geliyor gelmesine de Eren nerede? Ne olacak yani kafasına mı indirecekler. Keza Selçuk. Dökülüyor. Hiçbir olumlu katkı yapmıyor haftalardır. Niye bilmiyorum ama Selçuk bu değil."



Levent Nazifoğlu Galatasaray scout ekibini beğenmediğini söyledi



Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray ile adı anılan oyuncular taraftarları rahatsız ederken, scout ekibinin de tartışılmasına neden oldu.



'SCOUT EKİBİ BULANIK SUDA BALIK AVLIYOR'



L1 Üçgen sitesine röportaj veren Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, scout ekibini beğenmedini itiraf etti.



Ekibe yeterince bütçe ayıramadıklarını söyleyen Nazifoğlu, "Scout ekibini beğenmiyorum. Beğenmeme nedenim de şu; biz onlara yeterince imkan vermiyoruz. Oyuncuları televizyon ve internet vasıtasıyla izliyorlar. Uçağın sisli havada inmeye çalışması gibi bulanık suda balık avlıyorlar. Onlara gerekli bütçeyi verebilsek ve yurtdışındaki maçları da izleyebilseler çok daha başarılı olacaklar." ifadelerini kullandı.



TARAFTARLARDAN AHMET ÇALIK TEPKİSİ



Ara transfer döneminde Galatasaray, 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Ahmet Çalık ile 4,5 yıllık anlaşma sağlarken taraftarlarını memnun edemedi. Ahmet Çalık transferinden mutlu olmayan sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray yönetimi ve scout ekibini eleştirdi.



LEVENT NAZİFOĞLU'NA UĞUR KARAKULLUKÇU'DAN CEVAP



Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu sosyal medya hesabından Nazifoğlu'nun scout ekibi sözlerini eleştirdi.



İşte o sözler:



"Nazifoğlu yüzlerce ligi, yıllarca geriye gidip izleyebileceğiniz bir platforma 'TV' diyerek gece gündüz çalışan GS scout ekibini harcamış. Bir scout ekibine, "Beğenmiyorum çünkü..." deyip veremediğin imkanları sıralayamazsın. Sen ne iş yapıyorsun o zaman orada? Nazifoğlu keşke sözlerini dinlemediği için kulübe kaybettirdikleri genç yıldızları, çöplere döktükleri milyonlarca Euro'dan da bahsetseymiş! Cavanda'ya verdiğin bonservisin onda biriyle scout ekibi 5 sene canlı futbolcu izlerdi dünyanın dört bir yanında. Yollasaydın. Wyscout imkanlarında onbinlerce saatini harcamış, Kolombiya'dan Mısır'a dek oyuncu aramış insanları youtub'eçu seviyesine indirgemek ayıptır. Özünde hatalarından bahsediyor eyvallah ama bir insan sözlerinin nereye gideceğini tartmadan bodoslama konuşuyorsa yöneticilik



Lukas Podolski Japonya'ya mı transfer olacak?



Galatasaray, Lukas Podolski için Vissel Kobe'den 6 milyon Euro istedi. Çin'deki futbol ekonomisi ve ödenen bonservis bedelleri üzerine Beeijing Gouan Kulübünden 7.5 milyon Euro talep eden Galatasaray Kulübü, Japonya için istediği rakamı revize etti.



Şu anda Podolski'nin Faslı menajeri görüşmeleri yürütürken Galatasaray Yönetimi, Vissel Kobe'den 6 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.



Galatasaray başka transfer yapacak mı?



UEFA'nın koymuş olduğu 65 milyon euroluk bütçe kısıtı nedeniyle sadece 1 oyuncu transfer edebilecek olan Galatasaray, forvet planını rafa kaldırdı.



Hamit Altıntop'un ayrılığı sonrası orta sahasında Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'den oluşan 3 alternatifi kalan sarı kırmızılılar, son transfer hakkını orta saha bölgesi için kullanma kararı aldı.



Selçuk İnan'ın da performansında yaşanan form düşüklüğünü de göz önüne alan Galatasaray, gelecek günlerde bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katacak.