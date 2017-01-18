Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (18 Ocak 2017 Çarşamba)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 18 Ocak 2017 Çarşamba günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler:



Lukas Podolski Japonya'ya mı transfer olacak?



Bild gazetesi Podolski'nin Japonya'ya transfer oldugunu iddia ederken bu konudaki özel bilgileri FutbolArena açıklıyor. Galatasaray yönetimi, Podolski'nin geleceği hakkında nihai bir karara varmak için Faslı menajeri ile görüştü.



Podolski'nin menajeri, oyuncusunun Çin'e transferinin gerçekleşmediğini ancak Japonya'dan teklifler olduğunu belirtti. Şu anda bu görüşmeleri de Faslı menajer yürütürken Podolski, Japon kulübünden 7 milyon euro talep etti.



Şimdiye kadar bu konuda herhangi bir somut gelişme yaşanmazken, Galatasaray yönetimi de sarı kırmızılı kulübe gelen herhangi bir teklifin olmadığının altını çizdi. Sarı kırmızılı idareciler, Alman golcünün menajerinden haber beklemeye geçti.



Konyaspor maçının ardından Çin kulüpleri hakkında açıklama yapan Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Artık Çin'den gelecek olan tekliflerle ilgilenmiyoruz. Podolski bizimle devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.



Ahmet Çalık, Elazığspor maçında nasıl oynadı?



Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden yeni transferi Ahmet Çalık, sarı kırmızılı forma ile ilk maçına Elazığspor karşısında çıktı.



Türkiye Kupası maçında Lionel Carole ile stoper ikilisini oluşturan Ahmet, ilk maçında başarılı bir performans gösterirken, Elazığspor da hücumda pek etkili olamadı.



Ahmet Çalık, Elazığspor karşısında Galatasaray formasıyla ilk kez 90 dakika sahada kaldı. 83 kez topla buluşan 22 yaşındaki oyuncu, maç boyunca 68 isabetli pas yaparken (%87) dört kez rakip şutu blokladı ve üç kez de top çaldı.



Galatasaray Maicon'u transfer edecek mi?



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Atiker Konyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılıların stoper hattına düşündüğü Brezilyalı Maicon için teminat mektubu konusunda problem yaşadığı belirtildi.



Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın, 28 yaşındaki futbolcu için kıran kırana süren pazarlıklar sonrasında 8 milyon euroya Sao Paulo ile anlaştığı ancak karşı tarafın teminat mektubu istemesi yüzünden işin uzadığı belirtildi. Ayrıca ödeme planında da yine taraflar arasında sorun yaşandığı dile getirildi.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in çok istediği bu futbolcudan vazgeçmeyen yönetim, Brezilya ekibiyle temaslarını sürdürürken Maicon'un Galatasaray'a gelmek için kulübüne rest çektiği öğrenildi. Sambacı, transferine izin verilmesini isterken Galatasaray ile her konuda anlaştığı bildirdi.



Galatasaray Titi'yi transfer etmeyecek



Galatasaray Yönetimi Kasımpaşa'da forma giyen Titi ile ilgilenmediklerini ve bu transfer iddiasının asılsız olduğunu belirtti. Sarı kırmızılı yöneticiler Titi'nin kesinlikle Galatasaray'ın gündemine gelmediğini belirttiler.



Sarı kırmızılılar, FutbolArena'ya "Sezon başında yalnızca Eren'i alırken Castro, Titi ve Tunay'ın kontratı bitiyordu. Kasımpaşa kulübüne bu oyuncular ile devam edecek misiniz diye sohbet esnasında sormuştuk. Böyle bir transfer kesinlikle gündemimizde yok" dediler.