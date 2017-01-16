Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (16 Ocak 2017 Pazartesi)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 16 Ocak 2017 Pazartesi günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Hamit Altıntop Bandırmaspor'a mı transfer olacak?



TFF 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor önemli bir ismi kadrosuna katmak üzere. Feyyaz Uçar yönetimindeki Bandırmaspor, Galatasaray ile yollarını ayıran 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamit Altıntop ile bir görüşme gerçekleştirdi.



YILDIZ FUTBOLCU TFF 1.LİG'E GELİYOR



Yaşadığı ciddi sakatlıklar ile Galatasaray'da son dönemlerde fazla forma şansı bulamayan ve taraftarlar tarafından ağır eleştirilere maruz kalan bonservisi elinde bulunan Hamit Altıntop TFF 1.Lig'e geliyor.



SALI GÜNÜ NETLİK KAZANACAK



Bandırmaspor yöneyimi ile yapılan ilk görüşmede Hamit Altıntop görüşmede olumlu yanıt verirken Feyyaz Uçar ile Bandırmaspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olacağını belirtti. Salı günü yapılacak son görüşmeden sonra transferin netlik kazanması bekleniyor.



Harold Precaido, Galatasaray'a transfer olacak mı?



Sosyal medyada Galatasaray taraftarının transfer iddiaları üzerine Kolombiyalı golcünün durumu merak edilirken Galatasaray yöneticileri konuya açıklık getirdi.



FutbolArena'ya Preciado iddiaları üzerine açıklama yapan Galatasaray yöneticileri"Böyle bir oyuncu ile hiçbir temasımız olmadı. Galatasaray'a transfer olacağı da bu oyuncu ile ilgilendiğimizin de gerçekle yakından uzaktan alakası yok" diye konuştu.



Chedjou, Trabzonspor'a transfer olacak mı?



Bordo mavili ekip, Chedjou'nun menajeri ile görüştü. Galatasaray'da kadro dışı kalan Chedjou'da Trabzsonpor'a yeşil ışık yaktı. Ancak Chedjou'nun Trabzonspor'dan tek talebi "Galatasaray'da kazandığım ücreti verirseniz gelirim." oldu.



Sarı kırmızılılardan yıllık 2.2 milyon euro alan Chedjou'nun maliyetini karşılayabilirse Trabzonspor bu oyuncuyu kadrosuna katacak.



NAZİFOĞLU AÇIKLAMIŞTI



Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada "Chedjou ile yollarımızı ayırıyoruz. İnşallah Trabzonspor'a gider. Orada yararlı olur." ifadelerini kullanmıştı.



Felipe Melo, Fenerbahçe ile dalga geçti



Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta Fenerbahçe, sonuncu sırada yer alan Adanaspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.



Ara transfer döneminde Palmeiras'a transfer olan Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Adanaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.



FENERBAHÇE TARAFTARLARINI KIZDIRDI



Çoğu zaman paylaşımlarında 'Fener Ağlama' etiketini kullanarak sarı lacivertli taraftarları kızdıran Felipe Melo, Adanaspor maçının hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Dil çıkartan emojiler kullanarak Fenerbahçe'ye gönderme yapan Felipe Melo'nun paylaşımına Galatasaray taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Brezilyalı oyuncu mention yağmuruna tutularak sevgi gösterisine maruz kaldı.



İşte o paylaşım:







👉🏼👉🏼😜👅



— Felipe Melo (@_felipemelo_) 15 Ocak 2017