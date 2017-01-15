Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (15 Ocak 2017 Pazar)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 15 Ocak 2017 Pazar günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Jan Olde Riekerink'in Garry Rodrigues ve transfer yorumu



Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.



"BİZE ÇOK KATKI VERECEK"



Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, maç fazlasıyla 2. sıraya tırmanmalarını sağlayan Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu..



İlk maçta asist yapan yeni transfer Garry Rodrigues hakkında da konuşan Riekerink, "Zor bir maçtı aramızda konuştuk organize bir karşı oynadık İlk yarı çok iyi değildik devre arası bazı şeyleri değiştirip kazandık. Rodriques bizim önemli bir oyuncu, çok hazır olmadığı için 2. yarı oyuna girdi. Oyuna girdi adam eksiltti bize iyi katkı verecek." dedi.



Transfer açıklaması yapan Riekerink, "Transfer dönemi sona erene kadar birçok dedikodu olacaktır. Takımın mücadelesi yüksek transferde neler olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray başka transfer yapacak mı?



Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Konyaspor maçının ardından çarpıcı konuşmalarda bulundu.



"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ."



"Mutluyuz. Gerçekten dezavantajlı bir şekilde geldik. İki oyuncumuzun cezalı olması dolayısıyla ilk yarı kanatsız oynadık. Baya Konyaspor'un baskısıyla geçti. Tabi Rodrigues'in ilk maçında uyum sağlaması mutluluk vericiydi. Hava koşulları kötüydü ama saha zemini gayet iyiydi."



"SABRİ'DEN MEMNUN OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİM."



"Sabri'ye çok seviniyorum. Hatırlarsanız ben kendisinden memnunum demiştim ve büyük tepkiler almıştım. Bu maçta bu tercihten dolayı kazanamasaydık hocanın üzerine geleceklerdi. Kazandığımız için herhalde spor yazarları gerekli tebrikleri yapar hocamıza karşı."



"PODOLSKI İÇİN YAPILAN TEKLİFLER BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"



"Podolski son derece profesyonel ve karakterli bir oyuncu. Yapılan teklifler bizi ilgilendirmiyor artık. Podolski bizim oyuncumuz. Her zaman kalmasını istedik. Ailesi şu anda Almanya'ya döndü. Ondan dolayı problemleri vardı. Bizim kendisiyle hiç problememiz olmadı."



"HAKEM TEPKİ ALACAK BİR ŞEY YAPMADI."



"Hakemin tepki alacak bir şey yaptığını düşünmüyorum. Oyuncu itiraz etmeyecek. Bakın Sneijder de itiraz etti. Yapmamalıydı. Bence orada doğru karar verdi. Hakemler böyle devam etsinler."



TRANSFER AÇIKLAMASI



Levent Nazifoğlu transfer sorusu karşısında isim vermemesine rağmen müjdeyi verdi ve "en az bir tane daha transferimiz olacak." diye konuştu. Garry Rodrigues Konyaspor maçında nasıl oynadı?



Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi.



45. dakikada Josue yerine oyuna dahil olan Rodrigues, 2. yarıda Galatasaray'ın attığı golün asistini de yapan isim oldu.



GARRY RODRİGUES'İN KONYASPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ



45 dakikada 26 kez topla buluşan Rodrigues neredeyse hatasız oynarken %92.3'lük pas isabet oranı sağladı. Bir şut çeken Rodrigues kaleyi bulurken bir de kilit pası asiste dönüştü.



Kontra atak oyununda etkili olacağının sinyallerini veren Rodrigues 2 kez adam geçerken bir kez de faul ile durduruldu.



Rodrigues savunmada da etkiliydi ve 2 top çalma ile oynadı.







Galatasaray, Alexander Pato'yu transfer edecek mi?



Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray ile adı anılan Alexander Pato için Villarreal kulübünün istediği ücret belli oldu.



FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Brezilyalı golcünün bonservisi için Villarreal kulübü taliplerinden 10 milyon Euro istiyor.



Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu da Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Alexandre Pato ismini transfer edeceğimiz doğru değil. Kendisini arzu ediyorum ama şu an çok formda ve kulübü vermiyor." ifadelerini kullandı.



ASLAN GÖRSELİ PAYLAŞMIŞTI



İspanya La Liga ekibi Villarreal'de forma giyen Brezilyalı golcü Alexandre Pato, Instagram hikaye bölümünden Aslan görseli paylaştı.



Pato'nun bu hareketi Türkiye'de Galatasaray için yorumlanırken, yıldız oyuncunun İspanya'dan ayrılmasına ihtimal verilmiyor.



Bu sezon Villarreal ile 22 maçta 6 gole imza atan Pato'nun, takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.