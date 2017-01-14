Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (14 Ocak 2017 Cumartesi)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 14 Ocak 2017 Cumartesi günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu



Galatasaray 2. devrenin ilk maçında bugün Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Galatasaray Konya deplasmanına şu kadro ile gitti.



Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever



Sarı kırmızılı takımda cezalı olan Bruma, Yasin Öztekin ve Aurelien Chedjou kadroda yer almadı. Yeni transferler Ahmet Çalık ile Garry Rodrigues ise kafilede yer aldı...



Lukas Podolski Çin'e gidecek mi?



Galatasaray'da Lukas Podolski'nin Çin'e transferi adına en kritik haftaya girildi.



Alman yıldızın menajeri Nassim Touhiri'den de Galatasaray yönetimine sürpriz bir telefon geldi.



Faslı menajer Galatasaray'ın 20 Ocak'a kadar transferinin netleşmesini istediği oyuncusu Podolski'ye Beeijing Gouan dışında Çin'den 2 kulübün daha talip olduğu bilgisini verip, "Kulüpler ve tekliflerle bire bir ilgileniyorum. Sadece Beeijing Gouan'ın teklifine bağlı değiliz. Bu hafta netleşecek" diyerek haber beklemelerini istedi.



Podolski ise Çin'e gitmek adına talep ettiği ücreti 10 milyon euro olarak yöneticilere açıklamıştı.



Didier Drogba Corinthians'a transfer oldu



Galatasaray'da da bir dönem forma giyen Didier Drogba'nın kariyerine devam edeceğini açıklamasının ardından Brezilya'dan teklif aldığı belirtildi. 38 yaşındaki golcü oyuncuya Corinthians'ın teklif yaptığı iddia edildi.



Tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Corinthians geçtiğimiz günlerde Colin Kazım ile anlaşma sağlamıştı. Drogba'nın da Brezilya kulübünün teklifine sıcak baktığı ifade edildi.



Corinthians'ın Drogba'nın ücretinin büyük kısmını sponsorlar aracılığıyla ödeyeceği belirtildi.



Galatasaray Maicon Pereira Roque'yi transfer edecek mi?



Süper Lig'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların savunma bölgesine bir oyuncu daha almayı planladığı ve bu ismin Maicon Pereira Roque olduğu iddia edildi.



Milliyet'in haberine göre; Uzun yıllar Porto'da forma giyen 28 yaşındave 1.91 metre boyundaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili temasların olumlu gittiği bildirildi. Hava hakimiyeti ile dikkatleri üzerine çeken Sambacı stoper dışında sağbek olarak da oynayabiliyor.



2020'ye kadar Porto ile sözleşmesi bulanan Maicon'un transferi için Galatasaraylı yetkililerin seferberlik ilan ettiği dile getirildi. Futbolcunun üst düzeyde uzun yıllar Avrupa'da oynamış olması da yine bu transferde tercih edilmesi etkili oldu.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink'in Maicon'u çok istediği vurgulandı. Diğer taraftan Maicon'da yaşanabilecek bir olumsuzluk üzerine alternatif olarak Cruzeiro forması giyen Manoel Messias ismi üzerinde durulacak. Ancak ilk hedefinMaicon olduğu öğrenildi.