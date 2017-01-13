Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (13 Ocak 2017 Cuma)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 13 Ocak 2017 Cuma günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler: Galatasaray Ermin Bicakcic'i transfer edecek mi?



Hoffenheimlı oyuncu "Galatasaray beni istedi" dese de gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı.



Ermin Bicakcic, Alman basınına "Galatasaray gibi bir takımın benimle ilgilenmesi performansımın iyi olduğunu gösteriyor" ifadesi kullanırken Galatasaray'ın bu oyuncuya talip olmadığı ortaya çıktı.



Bu transfer iddiası hakkında FutbolArena'ya konuşan Galatasaray yöneticileri, Ermin Bicakcic ile ilgileri olmadığını söyledi.



Galatasaray yöneticileri, Tolga Ciğerci'nin, Bosna Hersekli oyuncuyu önerdiğini ve izledikten sonra "Bize uygun ve aradığımız özelliklerde bir oyuncu değil" diyerek transfer adına bir girişimde bulunmadıklarını belirtti.



Galatasaray'ın istediği Luciano Narsingh, Swansea City'e transfer oldu



Ara transfer döneminde kadrosunu bir kanat oyuncusu ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Luciano Narsingh temaslarından sonuç alamadı.



Hollanda Eredevisie kulübü PSV Eindhoven'da top koşturan golcü oyuncu Luciano Narsingh, İngiltere Premier Lig temsilcisi Swansea City'e resmi imzayı attı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada 23 yaşındaki Hollandalı oyuncusunu 4 milyon Pound karşılığında Swansea City kadrosuna katıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Luciano Narsingh'in kulüp formasıyla verdiği poza da yer verildi.



Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, Konyaspor maçında oynayacak mı?



Ahmet Çalık'ı kadrosuna katan Galatasaray, bu futbolcunun lisans işlemleri için harekete geçti. Galatasaray Kulübünde şu dakikalarda hareketli saatler yaşanmaya başladı.



Teknik direktör Jan Olde Riekerink, yönetime Ahmet Çalık'ı, Konyaspor maçında kadroya dahil etmek istediğini iletti. Şimdi Galatasaray kulübü yetkilileri, lisans işlemleri için TFF ile görüşüp temaslarını sıklaştırdı. 22 yaşındaki futbolcunun lisans işlemlerini yetiştirebilirse Ahmet Çalık'ı, Konyaspor maçının ilk 18 kişilik kadrosuna dahil edecek.



Konyaspor maçında sahaya ilk 11'de Semih-Hakan Balta, ikilisi çıkacak olsa da teknik heyet Ahmet'in kulübede yer almasını istiyor.



Galatasaray Pato'yu mu transfer edecek?



Forvet arayışlarını sürdüren Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray ile yaz transfer döneminde adı anılan Pato, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.



PATO GALATASARAY'A TRANSFER OLUR MU?



İspanya La Liga ekibi Villarreal'de forma giyen Brezilyalı golcü Alexandre Pato, Instagram hikaye bölümünden Aslan görseli paylaştı.



Pato'nun bu hareketi Türkiye'de Galatasaray için yorumlanırken, yıldız oyuncunun İspanya'dan ayrılmasına ihtimal verilmiyor.



Bu sezon Villarreal ile 22 maçta 6 gole imza atan Pato'nun, takımıyla 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.