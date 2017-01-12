Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (12 Ocak 2017 Perşembe)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 12 Ocak 2017 Perşembe günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler:



Galatasaray, Ermin Bicakcic'i transfer edecek mi?



Alman basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray'ın Ermin Bicakcic ile ilgilendiği iddia edildi. Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki Boşnak stoperin, ligin ilk yarısında istediği kadar süre alamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Oyuncuyla ilgilenen kulüplerden birinin de Galatasaray olduğu kaydedildi.



Bild'e konuşan Ermin Bicakcic, "Hoffenheim'da durumumun düzelmesini bekliyorum. Aksi takdirde farklı seçenekleri düşünebilirim. Sahada mücadele ederek paramı kazanmak istiyorum" dedi.



Galatasaray, Elif Elmas'ı transfer edecek mi?



Arnavutluk Ligi takımlarından Rabotnicki'de forma giyen Makedon futbolcu Elif Elmas dev kulüplerin ilgisini çekiyor.



1999 doğumlu genç oyuncu henüz 17 yaşında olmasına rağmen bu sezon 20 maçta forma giydi ve 5 gol atıp 3 de asist yaptı.



BONSERVİSİ HEERENVEEN'DE



Arnavut basınında genç oyuncuyu Manchester City ve Galatasaray'ın takipe aldığı yazılırken, Elif'ın bonservisinin elinde olduğu takım ise Hollanda Ligi kulübü Heerenveen.



Elif'i 2015 yılında Rabotnicki altyapısından transfer eden Heerenveen, genç oyuncuyu bir sezon altyapısında oynattıktan sonra bu sezon yine Rabotnicki'ye kiraladı.



Galatasaray Doria'yı transfer etmekten vazgeçti



Bugs gun boyunca Florya'da olan Sportif AŞ Yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek ile birlikte Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, bu oyuncuyu izledi



Ve 22 yaşındaki Brezilyalı stoperin son maçlarını izleyen Galatasaray, bu transferden vazgeçti.



Doria'nın yavaş ve hava toplarında etkili olmadığı kanaatine varan Galatasaray bu oyuncuyu gündeminden çıkardı.



Galatasaray daha önce Lombaerts'i yaşı, Vida'yı yüksek maliyeti ve Manoel Messias'ı ise istediği özelliklere sahip olmadığı gerekçesi ile veto etmişti.



Ahmet Çalık transferinde son durum?



Galatasaray yönetiminin Ahmet Çalık transferindeki planına FutbolArena ulaştı. Gençlerbirliği yönetiminden 12 Ocak Perşembe günü için randevu alan Galatasaray yetkilileri transferdeki yeni teklifini sunacak.



Ahmet Çalık için Gençlerbirliği'ne 2 milyon 250 bin Euro önerecek olan Galatasaray, Başkent ekibi ile el sıkışması halinde aynı gün imzaları atacak. Ahmet Çalık ile daha önceden prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılı kulüp, Gençlerbirliği'ne son olarak 2 milyon Euro önermişti.



Geçtiğimiz günlerde Ahmet Çalık transferi için Galatasaray'a son teklfinin 2,5 milyon Euro olduğunu açıklayan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vereceği karşılık merak konusu oldu.