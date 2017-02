Son Dakika Galatasaray Transfer Haberleri (1 Şubat 2017 Çarşamba)

FutbolArena - Galatasaray ile ilgili 1 Şubat 2017 Çarşamba günü basında yapılan transfer haberlerini bir araya getirdik. İşte o haberler:



Galatasaray Drogba'yı transfer edecek mi?



Didier Drogba, Galatasaray'ın kendisiyle irtibata geçtiği haberlerini sosyal medyadan yalanladı. Özellikle finansal konuları yalanlayan yıldız oyuncui gelecekte Galatasaray ile yeniden bir araya geleceğini açıkladı.



İşte o açıklama:



Benim Sevgili Galatasaray ailem, son zamanlarda medyada Galatasaray yönetimi tarafından irtibata geçildiğim ve benim finansal talebim olduğu ve dahası bu talebim yüzünden istenmediğim haberi çıkmıştır. Bu haber tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Benimle kimse irtiaba geçmemiştir ve talep etmiş olduğum bir şey olmamıştır.



Ben ve Galatasaray ailem gelecekte bir zaman tekrar bir araya geleceğiz. Galatasaray, Türkiyem ve Galatasaray'ın onurlu taraftarı benim evim, ailem! Bu edebiyen böyle olacaktır. Her zaman her yerde en büyük Cimbom!"



Galatasaray'ın Vincent Janssen'i kiralama teklifi reddedildi



Lukas Podolski'nin takımdan ayrılma ihtimali üzerine sezon sonuna kadar bir santrfor kiralamayı düşünen Galatasaray'ın bu doğrultuda teklif götürdüğü isimlerden biri olan Vincent Janssen bu teklifi reddetti.



Sezon başında Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'dan, Tottenham Hotspur'a 22.1 milyon euro karşılığında transfer olan 22 yaşındaki Hollandalı golcü Vincent Janssen, yeni Ruud van Nistelrooy olarak gösteriliyordu ama sezonun ilk devresinde beklentilerin çok uzağında kaldı.



İlk devrede forma giydiği 24 maçta 4 gol, 4 asistle oynayabilen Janssen geçen sezon Hollanda Ligi'nde gol kralı olmuştu. Bu sezon ligde sadece 6 maçta ilk 11'de görev yapan Janssen, son dönemde ilk 11'e girmekte zorlanıyor.



"JANSSEN TOTTENHAM'DA KALACAK"



ESPN'in haberine göre oyuncunun menajeri Louis Laros da teklifi doğruladı. Buna karşın Laros, "Galatasaray, Janssen'i istiyor olabilir ama o Tottenham'dan ayrılmayacak. Burada kalacak ve hiçbir yere gitmeyecek" şeklinde konuştu.



Medipol Başakşehir maçında Fernando Muslera oynayacak mı?



Sarı kırmızılılarda bu sezon ilk kez Ziraat Türkiye Kupası maçında eldivenleri Cenk Gönen değil, Fernando Muslera giymesi gündeme geldi.



CENK GÖNEN Mİ OYNAYACAK?



Cenk Gönen'in Ziraat Türkiye Kupasında 7 maçta kalesinde 10 gol görmesi ve rakibinde lider Başakşehir olması üzerine Muslera'ya görev verilme ihtimalinin bu kez daha güçlü olduğu ortaya çıktı



Galatasaray yönetiminin de yarı final biletini belirleyecek maçta Muslera'nın kalede olmasını istediği ortaya çıktı



Wesley Sneijder kaç asist yaptı?



50 farklı ülkenin 1.Liglerinin baz alınmasına göre yürütülen çalışmada, en çok asist yapan oyuncular arasında Galatasaraylı Wesley Sneijder'de girdi.



AVRUPA'NIN İLK 3'ÜNDE



Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 16 maça çıkan Hollandalı, yaptığı 11 asistle aynı zamanda kariyer rekorunu da egale etmiş oldu. En son 2003-2004'te Ajax'ta 11 asistle yapmıştı.



Galatasaray'da da 4. Tam sezonunu geçiren 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 2013-2014'te 28 maçta 7, 2014-2015'te 31 maçta 3, geçen sezon da 25 maçta 5 asist yapmıştı. Bir başka değişle Sneijder, 19 haftada bu sezon sarı-kırmızılılarda rekor sayıda asiste ulaşmış oldu.



50 Avrupa ülkesinin bu sezon 1.Liglerinde yer alan takımlarda mücadele eden oyuncularla ilgili yapılan araştırmada Wesley Sneijder ile birlikte Manchester City'li Kevin de Bruyne ve Young Boys'ta oynayan Yoric Ravet, liglerinde 11'er asist yaptı.