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Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdü
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Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına çekti.

Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına çekti.

Kaynak: Dunya.com

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