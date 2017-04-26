Son dakika! FETÖ Bağlantısı Sebebiyle 11 Bin Polis Açığa Alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah 81 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün 1100'den fazla 'mahrem imamı' gözaltına alınmıştı.

11 BİN POLİS AÇIĞA ALINDI

FETÖ'nün emniyet yapılanmasını yöneten çoğu sivil bu kişilere yönelik operasyonun ardından akşam saatlerinde flaş bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, 11 bin polisi açığa aldı.

Bu polislerden 2 bin 500'ünün İstanbul'da, bin 350'sinin Ankara'da görev yaptığı açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...