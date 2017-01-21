Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri (21 Ocak 2017 Cumartesi)

FutbolArena - Fenerbahçe ile ilgili 21 Ocak 2017 Cumartesi günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler.



Dick Advocaat'tan Mehmet Ekici transfer açıklaması



Hollandalı teknik adam, şartlar dolayısıyla Aatıf Chahechouhe'yu Mehmet Ekici'nin takasında kullanmak istediklerini vurgulayarak, "Bizim ve onların isteğiyle gelişen bir süreç vardı. Elimizde ön tarafta oynayan çok fazla futbolcu var ama Mehmet gibi birisi yok. Trabzonspor'da Aatıf'ı istedi. Biz de Mehmet'i isteyince süreç bu şekilde gelişti." şeklinde konuştu.



Advocaat, son maçta forma giymeyen Alper Potuk'u kanat değil, orta saha oyuncusu olarak gördüğünü aktardı.



Dick Advocaat, Süper Lig'de sahalarında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iyi oynayamadıklarını da aktararak, "Sahamızdaki maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Takım olarak özellikle ilk yarıda berbat bir mücadele ortaya koyduk." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



Fenerbahçe, Everton Ribeiro'yu transfer edecek mi?



Uzun süredir bu bölge için arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin ilk tercihi Jose Sosa'ydı. Bu girişimden istenen sonuç çıkmayınca alternatif isimlere gündem geldi. Sevilla forması giyen Ganso'yu veto eden Dick Advocaat'a, Everton Ribeiro ismi önerildi. Hollandalı teknik adam Brezilyalı 10 numarayı listeye aldı. Al Ahli forması giyen futbolcu ilk tercih olarak düşünülmüyor. Ancak istenen isim alınamazsa futbolcunun transferi gündeme gelecek.



Ali Şen'den Aziz Yıldırım'a gönderme



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Aziz Yıldırım'ın TFF'ye yönelik yaptığı eleştirilerle ilgili eski başkanlardan Ali Şen düşüncelerini paylaştı.



"GİDECEK DİYORSAN GİTMELİ"



Radyospor'a konuşan Ali Şen, "Fenerbahçe başkanı, 'TFF gitsin' diyorsa gidecek. Gitmiyorsa o zaman söylemeyeceksin o lafı. FF gidecek' dediğimde ertesi gün giderdi. Şu saatte gidecek derdim, giderdi. O makamın gücünü kullanacaksın." ifadelerini kullandı.



Ali Şen ayrıca transferi gündemde olan Mehmet Ekici ve Jose Sosa hakkında, "Mehmet Ekici mi, Sosa mı dersen açık ara Sosa derim." dedi.