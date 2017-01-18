Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri (18 Ocak 2017 Çarşamba)

FutbolArena - Fenerbahçe ile ilgili 18 Ocak 2017 Çarşamba günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler.



Metin Albayrak'tan Aziz Yıldırım'a yanıt



Spor Toto Süper Lig'de zorlu Osmanlıspor deplasmanından 3 puan çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.



Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, muhabirimiz Ertan Süzgün'e özel açıklamalarda bulundu.



"3 PUANLA BAŞLAMAK GÜZEL OLDU"



Ankara'dan 3 puanla dönmek önemli. Osmanlı ciddi iyi bir takım. 3 puan bizim için iyi oldu. İkinci yarıya galibiyetle başlamamız gerekiyordu. Öyle de oldu. Çok mutluyuz.



ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARINA NET YANIT



Albayrak, hafta arası "Şenol Güneş gidiyor Jorge Jesus geliyor" gibi ortaya atılan iddialar için de şu ifadeleri kullandı. "Şenol hoca bizden memnun, biz de ondan memnunuz. Beşiktaş'ta çok iyi bir aile ortamımız var. Bunu tamamen bizi karıştırmak isteyenler ortaya atıyor. Çünkü bizim böyle olumsuz bir ortamımız yok. Bunlar maksatlı yapılan haberler."



"TFF KONGRE ZAMANLARI BELLİDİR"



Metin Albayrak, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın TFF için "Gelin kulüpler olarak hep beraber seçime gidelim" çağrısı için de "Futbol Federasyonu'nun seçim kongre zamanları bellidir. O zamanlar adaylar çıkar. Oylar kullanılır. Kim seçildiyse o kazanır. Bizim bizi yönetenler hakkında bir şeyler söylememiz olmaz." ifadelerini kullandı.



PFDK, Aziz Yıldırım kararını açıkladı



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 TL ile para cezası aldığı açıklandı.



PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"FENERBAHÇE A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Karar verilmiştir."



Emenike Fenerbahçe'de kalacak mı?



Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği vasat performansla hayal kırıklığı yaratan Emenike hakkında Rus menajer Oleg Shigaev, Rus basınına yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün Rusya'ya gitmek istediğini söyledi.



Oleg Shigaev, "Emenike gerçekten Rusya'da futbol oynamak istiyor. Advocaat ile yaşadığı çatışmalara rağmen o şu anda formda ve iyi bir seviyede. Ben önümüzdeki 1-2 yıl boyunca onun yüksek seviyede futbol oynayacağını ve iyi takımlarda forma giymesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.



Shigaev ayrıca, "Ateş olmayan yeren duman çıkmaz. Rubin Kazan haberleri çıktıysa bu iş olabilir. Ben bizzat Emenike'nin yeniden Rusya'da futbol oynamak istediğini biliyorum." diye konuştu.



Öte yandan Rus kulüplerinin de Emenike'yi ilk alternatif olarak görmemesi işleri yokuşa sürüyor. Benzer bir durumda Van der Wiel'de de görülüyor. Portekiz'de Sporting ve İngiltere'de Hull City'nin takip ettiği Hollandalı sağ bekin bedeli ve yüksek maaşı sıkıntı yaratıyor. Son olarak da Sporting Lizbon'un yaptığı girişimlerde de oyuncunun maaşının yarısının Fenerbahçe'den karşılanması bekleniyor.