Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri (14 Ocak 2017 Cumartesi)

FutbolArena - Fenerbahçe ile ilgili 14 Ocak 2017 Cumartesi günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler.



Mehmet Ekici Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?



Futbolcunun devre arası takımda kalıp sezon sonu bu iki takımdan birine gitme ihtimali de söz konusu olsa da Ersun Yanal buna sıcak bakmıyor.



Bordo mavili ekibin teknik direktörü, futbolcunun performansından memnun değil. Takımdan ayrılmak istediği için antrenmanlarda istekli çalışmayan Ekici'nin takımın huzurunu ve motivasyonunu bozduğunu düşünüyor. Bu nedenle Ekici'nin bir an önce takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.



"AÇLIKTAN ÖLÜYORUM HOCAM"



Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, performanslarını sık sık eleştirdiği Salih Uçan ve Ozan Tufan'ın yanı sıra fiziksel düşüş gözlediği Alper Potuk'u Antalya kampında deyim yerindeyse bayılttı.



Üç oyuncuyla kampın ilk günü konuşan Advocaat, "Üçünüz de fiziksel olarak yetersizsiniz. Size ekstra program yazdıracağım" dedi. Takımın normal kamp programına katılan oyuncular, kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde bireysel ekstra çalışmalar yaptılar.



Bu üçlü içindeki en şanssız isim bireysel ekstra çalışmaların yanı sıra diyet ağırlıklı beslenme programına da tutulan Ozan oldu. Milli futbolcu, Advocaat ile yaptığı bir görüşmede 'Hocam açlıktan ölüyorum. Karnımı doyurmak istiyorum' diye dert yandı.



Aatıf Chahechouhe'yu isteyen kulüpler



Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde kullanmayı düşündüğü Aatıf Chahechouhe, Trabzonspor'a gitmeyi kabul etmedi. Futbolcuyla bordo mavili ekip dışında, üç resmi teklif gelmiş durumda.



Lider Medipol Başakşehir'in yanısıra Osmanlıspor ve Antalyaspor futbolcu için teklif yaptı. Ancak bu teklifler sarı lacivertlilerin beklediğinin altında kaldı.



BONSERVİSİ NE KADAR?



Fenerbahçe yönetimi Faslı futbolcu için 3 Milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Alınan prensip kararına göre bu miktarın altına da kesinlikle inilmeyeceği kulüplere bildirildi.



Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe'de kalacak mı?



Faslı futbolcunun Mehmet Ekici transferinde takas olarak kullanılmak istemesinin ardından Aatif Chahechouhe, Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakmadı. Bu nedenle kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncu, çalışmalarını tek başına tesislerde sürdürecekti. Fakat İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle çalışma yapamayan Aatif Chahechouhe'nun formunun düşmemesi nedeniyle kampa çağırıldığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetim, futbolcunun transfer olması halinde yeni takımına hazır bir şekilde gitmesi gerektiğini düşünerek kampa davet etti.