Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri (12 Ocak 2017 Perşembe)

FutbolArena - Fenerbahçe ile ilgili 12 Ocak 2017 Perşembe günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler.



Jeremain Lens'ten Sunderland'e Fenerbahçe mesajı



Spor Toto Süper Lig'in devre arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe, Arnavutluk ekibi Partizani'yi 3-1 mağlup etti.



Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, maç sonu açıklamasında sarı laciverli kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.



Sunderland'den kiralık olarak Lens, konuşmasında "Çok iyi bir kamp süreci geçirdik. İki iyi hazırlık maçı oynadık. Pazar günü maçına da hazırız. Karavaev, iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. İhtiyacımız olan bir isimdi. Fenerbahçe'de geleceğim bana bağlı değil. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Fenarbahçe'de daha uzun yıllar kalmak isterim ve umarım imza atarım. Sözleşmemle ilgili pek konuşmak istemiyorum ama Sunderland küme düşerse de birçok şey daha kolay olacaktır." ifadelerini kullandı.



Miroslav Stoch Alanyaspor'a mı transfer oluyor?



Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bugün Başkent Ankara'da bir araya geldiler.



Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu kendisine ait instagram hesabından "Sayın Aziz Yıldırım Başkanımla futbol ve transfer çalışmalarını konuştuk bugün Ankara'da" yazılı bir fotoğraf paylaştı.



Görüşme akıllara Alanyaspor Fenerbahçe'den futbolcu mu kiralayacak sorusunu getirirdi. Çünkü turuncu - yeşilliler geçtiğimiz yaz Stoch ile ilgilenmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Kiralık sözleşmesi feshedilen Sefa Yılmaz'dan sonra kanatlara bir oyuncu alınacağı ve bu oyuncunun sarı-lacivertli Slovak oyuncu olduğu söyleniyordu.



Dick Advocaat, Mehmet Ekici'yi açıkladı



Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat basın toplantısı düzenledi. Hollandalı teknik adam transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.



"Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var. O da buraya gelmek istiyor. Onun gibi bir futbolcu bize fayda sağlar. Kendisiyle ben görüşmedim ama görüşen yöneticilerimiz var."



"Van der Wiel ve Emenike, Fenerbahçe'de oynama isteğini gösteremediler. Bu nedenle ayrılmaları iyi olur. Emenike'nin başka bir takıma gitmesi herkes için daha iyi olur."



"Futbolcu getirmek kolay olmuyor. Beklentiler kolay olmayacak ama bu bizimle ilgili değil. Elimizdeki oyunculardan daha iyisini alamadıktan sonra transfer yapmanın anlamı yok. Zor ama uğraşıyoruz. Karavaev transferinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Değerli bir oyuncu aldık. Ben şampiyonluk için buradayım. Tabii birkaç oyuncu da alabilirsek... Şu anda organize bir takımız. Eğer sistemi değiştirmek istiyorsanız yeni oyuncu almanız gerekiyor."



"Salih'in fizik gücünü artırması için 2 gün yetmez. Yiğithan'ı kadroda tutmayı düşünüyorum. Salih hala genç bir oyuncu. 22 yaşında ve bu takımda oynamak istediğini antrenmanlarda göstermeli. Sadece 3 günle olmaz. Kampta çok iyi çalışıyor evet ama bu kadarı yeterli değil."



Simon Kjaer Chelsea'ye transfer olacak mı?



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Chelsea'ye transfer olacağı iddia edilen Simon Kjaer için kulüpten bir açıklama yapıldı. Sarı lacivertlilerde yapılan açıklamada oyuncunun transfer olacağı haberlerinin yalan olduğu belirtildi.



İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:



"Son dönemde, bazı yazılı ve görsel basın mecralarında, Danimarkalı futbolcumuz Simon Kjaer'e, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin transfer teklifi yaptığına dair bazı yalan haberler yer almaktadır.



Futbolcumuz Kjaer için kulübümüze gelen herhangi bir transfer teklifi yoktur. Dolayısıyla, bazı meblağların dahi belirtildiği transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Futbolcumuz, takımımızda mutlu ve başarılı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir.



Takımımızdaki huzuru bozmaya yönelik bu tür yalan ve manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."