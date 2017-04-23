Son Dakika! Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç Hayatını Kaybetti
YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, 81 yaşında hayatını kaybetti. Teziç, 2003-2007 yılları arasında YÖK Başkanı olarak görev yapmıştı.
2003-2007 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) başkanlık görevini yerine getiren Erdoğan Teziç, 81 yaşında hayatını kaybetti.
ERDOĞAN TEZİÇ KİMDİR?
Türk hukukçu, 2003-2007 yılları arası Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı.
Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Fransa'da Anayasa Hukuku ve Siyaset Bilimi üzerine lisansüstü eğitim yaptı. 1961 Anayasasını hazırlayan ekipte yer aldı. Galatasaray Lisesi müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı,Galatasaray Üniversitesi rektör yardımcılığı ve rektörlüğü görevlerinde bulundu. 8 Aralık 2003'te Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına atandı. 2004 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi. Eylül 2004'te de Fransa Cumhuriyeti tarafından Légion d'Honneur (Fransa Devleti Onur Lejyonu Nişanı'nın en üst derecesi olan "Commandeur" (Büyük Şövalye) rütbesine layık görüldü. Fakat aldığı bu nişanı, Fransa Ulusal Meclisi'nin Ermeni Soykırımı İnkar Yasası'nı kabul etmesinden dolayı, Fransa Büyükelçiliği aracılığı ile iade etti. Ayrıca 2007 Mayıs ayındaki 11. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Meclis Toplantı yeter sayısı hakkındaki görüşlerini, seçimlerin hemen öncesinde YÖK Rektörler komitesini toplayarak basın açıklaması yaptı, 367 milletvekili olması koşulunu dile getirdi. 9 Aralık 2007 tarihinde YÖK Başkanlığı görevinden emekli oldu.