Son Dakika) Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile Anlaşamadı

(son dakika) Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile anlaşamadıAytemiz Alanyaspor, dün anlaşma sağladığını duyurduğu Ertuğrul Sağlam ile imza aşamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu.

Son Dakika) Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile Anlaşamadı

(son dakika) Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile anlaşamadı

Aytemiz Alanyaspor, dün anlaşma sağladığını duyurduğu Ertuğrul Sağlam ile imza aşamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görüşmeleri sonlandırdığını duyurdu.

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Ertuğrul Sağlam, Alanyaspor
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