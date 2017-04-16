Son Dakika! Erdoğan'dan Yıldırım ve Bahçeli'ye 'Hayırlı Olsun' Telefonu

Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici'yi arayarak referandum da elde edilen zaferden dolayı tebrik etti, sonuçların millet için hayırlı olmasını diledi.

YILDIRIM, BAHÇELİ VE DESTİCİ'Yİ ARADI

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum da sonucun netleşmesinin ardından Yıldırım, Bahçeli ve Destici'yi telefonla aradı.

Yıldırım, Bahçeli ve Destici'ye kampanya çalışmalarından ve alınan neticeden dolayı tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iradesini sandığa yansıtan millete müteşekkir olduğunu da ifade etti.

MİLLETE VE ÜLKEYE HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Ayrıca Erdoğan, halk oylaması sonucunun millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları geldiğini de bildirdi.