Son dakika! Erdoğan'dan AGİT'e Tepki: Önce Haddinizi Bilin Haddinizi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de vatandaşlara seslendi.

Referanduma dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, AGİT'in eleştirel raporunu da değerlendirdi.

Raporun siyasi olduğunu belirten Erdoğan, "Önce hattinizi bilin hattinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

AGİT diye bir örgüt var Avrupa'da. Şimdi bunlar kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. 'Türkiye'deki seçimler şöyle olmuş böyle olmuş.' Önce haddinizi bilin haddinizi. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külağımıza anlatın.

"ARTIK SÜR EŞEĞİ NİĞDE'YE"

Bu ülke Batı'nın hiç bir ülkesinde görülmeyen en demokratik seçimlerini gerçekleştirmiştir. Sizler Türkiye'nin Bakanlarını orada toplantı yaptırmazken. Kusura bakayın şimdi söz alamazsınız. Artık sür eşeği Niğde'ye.