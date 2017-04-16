Son Dakika! Doğu ve Güneydoğu'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Anayasa değişikliği için düzenlenen referandum kapsamında saat 16.00 itibarıyla Doğu ve Güneydoğu'daki 32 il için oy kullanma işlemi sona erdi.

32 İLDE OY VERME İŞLEMİ BİTTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), doğudaki illerde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak uygulanmasını kararlaştırmıştı.

Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'da tamamlandı.

OY SAYIMINA GEÇİLDİ

Öte yandan Doğu ve Güneydoğu'ki illerde oy sayım işlemi de başladı.

BATI'DA 17.00'DE TAMAMLANACAK

Oy verme süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa sandık kurulu başkanı bu kişilerin, saydıktan sonra sırayla oy kullanmalarına izin verecek.

Diğer illerde ve gümrük kapılarında ise oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.