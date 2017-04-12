Son Dakika! Diyarbakır'daki Terör Saldırısını PKK Üstlendi

Reuters, Diyarbakır'da dün gerçekleşen patlamayı terör örgütünün üstlendiğini son dakika olarak duyurdu. PKK, saldırıda yaklaşık iki buçuk ton patlayıcı kullanıldığını savundu.

SALDIRIYI PKK ÜSTLENDİ

Reuters, Diyarbakır'da dün gerçekleşen patlamayı terör örgütü PKK'nın üstlendiğini son dakika olarak duyurdu. Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele birimlerinin bulunduğu binaya tünel kazarak yerleştirilen yaklaşık bir ton bomba, dün sabah saatlerinde infilak etmişti. Biri polisin şehit olduğu, iki sivilin can verdiği patlamanın terör saldırısı olduğunu bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu.

PKK, 2,5 TON PAYLAYICI KULLANDIĞINI SAVUNDU

Kendi haber ajansı aracılığıyla açıklama yapan terör örgütü, yaklaşık iki buçuk ton patlayıcı kullanıldığını savundu. Hain açıklamada dikkat çeken detay, 150-200 kadar polisin her an binada bulunduğunun vurgulanması oldu.

BAKAN SOYLU: TERÖR SALDIRISI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi'nin bulunduğu, daha önce bombalı saldırı gerçekleştirilen bölgede dün sabah yeniden patlama meydana gelen patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok önemli bir açıklama geldi. Soylu, patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

"YERİN ALTINI AÇIP, PATLAYICI YERLEŞTİRMİŞLER"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, saldırının dışarıdan açılan tünel ile yapıldığını duyurdu. Soylu, "Yerin altını açıp bomba yerleştirmişler" dedi.

1 TON PATLAYICI KULLANILDI

Konuyla ilgili yapılan araştırmada, Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığının belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kriminal inceleme sonucu RDX, Amonyum Nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu değerlendirilen patlayıcı yerleştirildiği ve zaman ayarlı düzenek ile patlamanın gerçekleştirildiği tespit edilmiştir."

177 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla doğrudan ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığının da kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, Terörle mücadele kapsamı çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile terör örgütü ile iltisakı olduğu değerlendirilen, 12.04.2017 tarihi saat 12.00 itibariyle 172 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin soruşturma işlemleri devam etmektedir.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için terörle mücadeleye kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edilecektir."