Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda görüştü.
TAZİYELERİNİ İLETTİ
Obama Ortaköy ve Kayseri saldırıları için taziyelerini iletti.
MUTABIK KALDILAR
İki lider DAEŞ'le mücadeledeki son durumu ele aldı. İki lider yakın işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.
OBAMA TAKDİRLE KARŞILIYOR
ABD Başkanı Obama, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.