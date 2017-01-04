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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile telefonda görüştü. Görüşmede, terörle mücadele konusunun ele alındığı öğrenildi. Obama, Ortaköy ve Kayseri'de meydana gelen terör saldırılarına ilişkin Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda görüştü.

TAZİYELERİNİ İLETTİ

Obama Ortaköy ve Kayseri saldırıları için taziyelerini iletti.

MUTABIK KALDILAR

İki lider DAEŞ'le mücadeledeki son durumu ele aldı. İki lider yakın işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.

OBAMA TAKDİRLE KARŞILIYOR

ABD Başkanı Obama, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapmasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını belirtti.

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