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Son Dakika! Bitlis'te Çatışma: 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı

Son Dakika! Bitlis'te Çatışma: 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı

Bitlis'te PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada iki asker şehit olurken iki asker de yaralandı.

Son Dakika! Bitlis'te Çatışma: 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında çatışma yaşandığı belirtildi.

2 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI

Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli 2 askerin şehit olduğu, 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonun devam ettiği bildirildi.

'KARARLILIK' MESAJI

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

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