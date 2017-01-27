Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (27 Ocak 2017 Cuma)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 27 Ocak 2017 Cuma günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:



Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta kalacak mı?



Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi uzatılıyor. Portekizli oyuncuyla gelecek ay içerisinde masaya oturulacak ve yeni mukavele yapılacağı belirtildi.



Takvim'in haberine göre; Portekizli futbolcunun yönetimin yaptığı teklifi kabul ettiği ve herhangi bir sorun çıkarmadığı öğrenildi.



Çin başta olmak üzere Portekiz ve İspanyol kulüplerinden teklif gelen Portekizli futbolcu Beşiktaş Yönetimi'ne olumlu cevap vererek, "Burası benim yuvam. Beşiktaş formasını giymek bana büyük mutluluk veriyor. Bu nedenle kalacağım" cevabını verdi. Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Quaresma'ya 3 yıllık teklifte bulunduğu ve anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.



Beşiktaş, Ersan Gülüm transferini açıkladı



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ü kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Dün İstanbul'a gelen futbolcu, bugün sağlık kontrollerinden geçmişti.



Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varılmıştır.



Hebei China kulübüne kiralama bedeli ödenmeyecektir.



Oyuncuya 2016-2017 Sezonu için 400.000 AVRO garanti ücret ödenecektir.



Ayrıca puan başı ücret ödenmeyecektir."



Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Çin'in Hebei Fortune takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Ersan Gülüm, kulübün internet sitesine açıklamarda bulundu.



"41 PUANDA BIRAKMIŞTIM"



Beşiktaş'tan geçen yıl bu zamanlar ayrıldığımda takımı 41 puanda bırakmıştım. Döndüğümde takım yine 41 puanda. Bu bir şeyleri anlatıyor sanırım. Beşiktaş takımında nasıl oynayacağını, nasıl kazanacağını bilen tecrübeli oyuncular var. Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim.



"AYRILMAK ÇOK ZORDU"



Oynamadığım zaman içimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım. Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkartamaz. Ayrıldıktan sonra da yakından takip ettim Beşiktaş'ı. Altı yılımı verdim Beşiktaş'a ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla sürekli temas halindeydim.



"SANKİ TATİLE GİTTİM VE DÖNDÜM"



Sanki bir tatile gittim ve şimdi döndüm. Takım bu performansını devam ettirirse inşallah sezon sonu şampiyon olacak. Hoca bana görev verirse çıkıp görevimi yapacağım. Takıma katkı sağlamaya geldim. Motive anlamında takımı destekleyeceğim. Hoca hazır olduğumu düşünüp görev verdiğinde çıkıp oynayacağım."



Atiker Konyaspor'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem açıklaması



Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Vodafone Arena'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor'da basın sözcüsü Erhan Gökmen, Beşiktaş maçı öncesi müsabakanın hakemi Özgür Yankaya hakkında konuştu.



Atiker Konyaspor kulübünün basın sözcüsü Erhan Gökmen, müsabakanın hakemi Özgür Yankaya hakkında AA'ya konuştu.



"Anadolu takımlarından biri olarak Özgür Yankaya ve ekibi nezdinde bütün hakemlerimizden adil bir yönetim istediğimizin altını özellikle çiziyoruz. Maçlar tamamlanıp, evlerimize gittiğimizde taraftarından yöneticisine, antrenöründen futbolcusuna, hakemine kadar herkesin başını yastığa koyduğunda vicdanen rahat olmalarını istiyoruz."



Müsabakalarda hakem hataları nedeniyle hiçbir takımın canının yanmaması temennisinde bulunan Gökmen, şunları kaydetti:



"Anadolu takımlarından birinin müsabakasını yöneten hakem, bu maçı kötü yönetmesi ve ciddi hatalar yapması durumunda bile gündem olmayacağının farkında. Bu takımların dışında kalan kulüplerin müsabakalarını yönetirken yapılacak bir hatanın kendilerine pahalıya mal olacağını, uzun süre konuşulacağını ve baskı altında kalacağını hesap ederek karşılaşmalara çıkıyorlar."



Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı 20 Ocak Pazartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 20: 00'de başlayacak.