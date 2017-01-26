Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (26 Ocak 2017 Perşembe)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 26 Ocak 2017 Perşembe günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:



Galatasaray, Tolgay Arslan'ı transfer edecek mi?



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kardemir Karabükspor'a mağlup olan Galatasaray'da Tolgay Arslan'ın transfer edileceği ileri sürüldü. Sarı kırmızılıların, Lukas Podolski'nin ayrılması halinde milli futbolcu için harekete geçeceği iddia edildi. FutbolArena ise bu konuyla ilgili gerçeğe ulaştı.



Sarı kırmızılıların, Beşiktaşlı futbolcu ile ilgilendiği transfer kulislerinde konuşulurken Galatasaray yönetimi bu konuya açıklık getirdi. Galatasaray idarecileri Tolgay Arslan ile bir temaslarının olmadığını ifade edip, "Tolgay ile alakalı hiçbir girişimimiz olmadı. Böyle bir konu nereden çıktı bilmiyoruz. Ama Tolgay gündemimizde yok. Ayrıca Tolgay'ı alsak dahi Selçuk'u mu, de Jong'u mu yoksa Sneijder'ı mı takımdan kesecek? Böyle bir planımız yok" dediler.



26 yaşındaki futbolcu kariyerine Dortmund altyapısında başladı. 2009'da Hamburg'a transfer olan Tolgay Arslan, 1 yıl Aachen takımında kiralık oynadıktan sonra yeniden Hamburg'a döndü ve 4 sezon burada top koşturdu. 2015'te 450 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a imza atan Tolgay Arslan, bu sezon 17 lig maçında 3 asist yaptı.



Beşiktaş ile 2018 yılına kadar sözleşmesi olan Tolgay Arslan'ın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 6 milyon Euro.



Ersan Gülüm Beşiktaş'a transferini duyurdu



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın savunmaya istediği Ersan Adem Gülüm, sosyal medya hesabından Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurarak transferin noktalandığını açıkladı.



Çin Ligi'nde Hebei China Fortune takımında forma giyen Ersan Gülüm, Beşiktaş'a yeniden döndü. Kulübüyle sözleşme feshi bedeli konusunda uzun süredir görüşmeler yapan oyuncu sonunda Çin ekibiyle anlaştı.



Öte yandan Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



29 yaşındaki Ersan Gülüm, kariyerine Hume City takımında başladı. 2006'da Manisaspor'a transfer olan futbolcu, ardından Elazığspor ve Adanaspor'a geçti. Adana'da gösterdiği başarılı performans sonrası Beşiktaş'a transfer olan Ersan Gülüm, siyah beyazlılarda başarılı bir perfromans sergiledi. 2016'da 7 milyon Euro karşılığında Çin takımlarından Hebei China Fortune'a giden başarılı savunmacı, burada beklentileri karşılayamadı.



Ersan Gülüm'ün transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 2,8 milyon Euro.



Demba Ba'nın sakatlığında son durum



Beşiktaş'a geri dönmek isteyen ve bu konuda yönetimle görüşen Demba Ba'nın sağlık raporlarını kulübe gönderdiği ifade edildi. Golcü oyuncunun raporlarında bir sorun olmadığı belirtildi.



Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş kulüp doktorları ise yaptıkları incelemede oyuncunun sakatlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığını belirterek raporlarda olumsuz bir şey görmediklerini ifade ettiler.



Beşiktaş yönetimi bunun üzerine Demba Ba'dan Türkiye'ye gelmesini, detaylı bir sağlık kontrolünün ardından antrenmanlara çıkmasını istedi.



Siyah beyazlılarda Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ise tüm futbolcuların sağlık raporları ile yakından ilgilendiklerini ve Demba Ba'nın İngiltere'den oynayabilir raporu getirdiğini, bir sorun bulunmadığını belirtti. İstanbul'da yapılacak kontrollerde herhangi olumsuz bir bulguya rastlanmaması halinde Senegalli oyuncu ile 6 aylık imza atılacak.



31 yaşındaki Senegalli golcü, kariyerine Fransa'da başladı. Bugüne kadar Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, Beşiktaş ve Shanghai Shanhua'da forma giyen Demba Ba, geçtiğimiz yaz aylarında dizinden sakatlık geçirmişti.



Demba Ba'nın kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro değeri bulunuyor.



Jackson Martinez Beşiktaş'a transfer olacak mı?



İspanya spor basınından Marca'nın haberine göre İngiliz ekibi Leicester City, son dönemde Beşiktaş'la da adı anılan Jackson Martinez'in peşinde.



Geçen sezon devre arasında Atletico Madrid'ten Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye tam 42 milyon euroya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu son bir yılda en çok değer kaybeden futbolcu olmuş ve Çin'de hayal kırıklığı yaratmıştı.



Çin'de oynadığı 16 maçta sadece 4 gol atabilen Jackson Martinez'in güncel piyasa değeri bir yılda 42 milyon eurodan 9 milyon euroya kadar geriledi.



Son dönemde Beşiktaş ile de adı anılan 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet, Çin'deki yabancı kuralının düşürülmesinin ardından gözden çıkarıldı.