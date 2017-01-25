Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (25 Ocak 2017 Çarşamba)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 25 Ocak 2017 Çarşamba günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:



Demba Ba'nın sahalara dönüş tarihi



Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba takıma dönüyor. Siyah beyazlı ekibe tekrar dönmek isteyen Senegalli futbolcu yönetimle yaptığı görüşmede bu talebi iletti. Siyah beyazlılar maliyeti düşük olduğu bu transfere sıcak bakıyor.



Takımda Demba Ba gibi biri golcüye ihtiyaç duyan yönetim, bu transferi gerçekleştirse bile hemen futbolcuyu kullanamayacak.



Ayağı kırılan ve ciddi bir sakatlık yaşayan futbolcu iyileşse de eski formuna ulaşması ve sahalara dönmesi mart ayında olacak. Bu nedenle Demba Ba gelse bile mart ayına kadar takımdaki yerini alamayacak.



Demba Ba Beşiktaş'a geri dönecek mi?



Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanında kazanarak liderliğe oturan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.



Siyah beyazlıların, golcü arayışlarıyla ilgili Demba Ba'yı sağlık kontrolünden geçireceği ve buna göre karar vereceği belirtildi.



NTV Spor'un haberine göre; Temmuz ayında sol bacak kaval kemiği kırılan Ba, yaklaşık 1 ay önce koşulara başladı. Kısa süre önce topla antrenmanlara da başlayan yıldız futbolcu ile ilgili karar, raporlarının incelenmesinin ardından verecek.



31 yaşındaki Senegalli golcü, kariyerine Fransa'da başladı. Bugüne kadar Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, Beşiktaş ve Shanghai Shanhua'da forma giyen Demba Ba, geçtiğimiz yaz aylarında dizinden sakatlık geçirmişti.



Demba Ba'nın kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro değeri bulunuyor.



Alanya'da Gökhan Gönül'e Euro attılar



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'e tribünlerden ilginç bir tepki geldi. Alanyasporlu taraftarların olduğu bir bölümden deneyimli oyuncuya gerçek Euro fırlatıldı.



Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Kadıköy'de oynanan derbide sarı lacivertli taraftarların sahte dolar atarak protesto ettiği Gökhan Gönül'e, Alanya'da da benzer bir tepki gösterildi.



Alanyaspor tribünlerinde yer alan bir taraftar, milli futbolcuya cebinden çıkardığı gerçek Euroları atarak tepki gösterdi.



İşte o an:







Beşiktaş'a büyük övgü! '10 üzerinden 10'



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Spor yorumcusu Metin Tekin, siyah beyazlıların oynadığı oyuna övgüler yağdırdı ve "10 üzerinden 10" dedi.



Metin Tekin'in Sabah Gazetesi'ndeki değerlendirmeleri şöyle:



Deplasman olmasına rağmen rakibi de göz önüne aldığımızda bana göre Beşiktaş için çok kolay bir maç oldu. Bu kolaylığı skor farkı için söylemiyorum. Sıklet farkı olduğu için söylüyorum. Maçın hiçbir bölümünde ben Beşiktaş'ın puan kaybedeceğini düşünmedim. Aklıma bile gelmedi. Çünkü güç ve oyun farkı çok belirgindi. Bu pencereden baktığımızda da eğer 10 üzerinden bir not vereceksek en yüksek notu verebiliriz: 10...



Aboubakar kulübede olsaydı Güneş'in tercihi o olurdu. Ama skorun 1-0 olması da Tolgay kararında en önemli etken oldu bence. Eğer skor 0-0 olsa forvet tercihini kullanma olasılığı daha fazlaydı ki doğrusunu da yaptı. Skoru bulduktan sonra orta sahada pasla topa sahip olmak için Tolgay tercihi en doğrusuydu. Zaten skoru aldıktan sonra da oyunu istediği şekilde yönlendirdi. Birkaç pozisyon verse de bence penaltının kesinlikle alakası yoktu, skor olarak Alanyaspor'u hiç oyun içine sokmadı.



66. dakikada oyuna giren Mitrovic'i değerlendirmek çok zor. Esas Beşiktaş'ın geniş alanlarda oynadığı maçlarda ne yapacağı oyunculuğunu çok daha fazla ortaya çıkaracak. Babel'e gelince... Yetenekli ama birlikte oyunda eksik olduğunu söylemiştik. Ama sanki ikinci maçın sonunda Babel'den istediğini alacak gibi duruyor Güneş. Umarım Beşiktaş adına bu konuda yanılırız.