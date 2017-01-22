Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri (22 Ocak 2017 Pazar)

FutbolArena - Beşiktaş ile ilgili 22 Ocak 2017 Pazar günü basında yapılan haberleri bir araya getirdik. İşte o haberler:



Beşiktaş Mandzukic'i transfer edecek mi?



Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet hattına yapılacak takviyeyle ilgili gündeme gelen son isim Mario Mandzukic oldu. Juventus forması giyen oyuncuyu kiralamak isteyen siyah beyazlıların yaptığı teklifin reddedildiği öne sürüldü.



Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların İtalyan devine, "Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayalım, satın alma opsiyonunu da 10 milyon Euro olarak belirleyelim. Ayrıca oyuncunun 5 milyon Euro olan maaşının yarısını biz karşılayalım" önerisiyle gittiği öğrenildi. Ancak Juventus'un piyasa değeri 18 milyon Euro olan Mandzukic'i bu koşullarda vermeye sıcak bakmadığı belirtildi.



Hırvat futbolcuya Çin'den de çok cazip teklifler olması, bu transferi iyice zora soktu. İtalyan ekibinin Mandzukic'le ilgili resmi cevabını bekleyen siyah-beyazlılar, olumsuz yanıt almaları halinde, yeni bir santrafor arayışına girmeme ve sezonun ikinci yarısında eldeki oyuncularla devam etme kararı aldı.



Kerim Frei'ın Birmingham'a transferi açıklandı



Beşiktaş'tan Birmingham'a transfer olan Kerim Frei'ın bonservis bedeli açıklandı. Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan açıklamada, genç futbolcunun 2 milyon 250 bin Euro karşılığında satıldığı belirtildi.



Beşiktaş'tan Birmingham'a transfer olan Kerim Frei, KAP açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3.5 yıl boyunca formasını giydiği Beşiktaş'a teşekkür etti.



Kerim Frei, "3.5 yıl boyunca şanlı forması için ter döktüğüm kulübüme, her zaman yanımda olan takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi taraftarlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Kerim Frei ayrıca Birmingham'a transferiyle ilgili olarak da, "Birmingham ile 3.5 yıllık anlaşma imzalamaktan dolayı mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Vesile olan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.



Resmi açıklama:



"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.



Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.



Oyuncunun sözleşmesi boyunca;



Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Avro



Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Avro



Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Avro tarafımıza ödenecektir."



Kerim Frei kimdir? Kerim Frei transfermarkt



23 yaşındaki oyuncu kariyerine İngiltere'de Fulham altyapısında başladı. 2012'de Cardiff'e kiralanan oyuncu, 2013'te 3,15 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu.



Beşiktaş'ta bu sezon 4 kupa maçında attığı 4 golle dikkat çeken Kerim Frei'ın sözleşmesi 2018 yılında sona eriyordu. Kerim Frei'ın transfermarkt verilerine göre mevcut piyasa değeri 4,5 milyon Euro.



"KERİM FREI'A TEŞEKKÜR EDERİZ"



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Beşiktaşımıza hizmet eden, özverisiyle ve karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Kerim Frei ile yollarımız ayrıldı.



3.5 sezondur formamızı terleten Kerim Frei, 109 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele etti.



Kerim Frei'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.



Saygılarımızla,"



Matej Mitrovic nasıl bir oyuncu?



Beşiktaş'ın 4,2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Matej Mitrovic'in Darıca Gençlerbirliği ile oynanan kupa maçınd asergilediği performans siyah beyazlıları memnun etti.



Vatan'da yer alan habere göre; Karşılaşmanın ardından, Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki oyuncuyla ilgili görüşlerini paylaşan Beşiktaşlı yöneticiler, şu ifadeleri kullandılar:



"Darıca G.Birliği takımı 3. Lig'de yer alıyor ama yine de bu maç sonrasında Mitrovic hakkında bazı yorumlar yapabiliriz. Her şeyden önce çok güçlü bir oyuncu olduğu için ikili mücadeleleri kolay kolay kaybetmiyor. Özgüveni yüksek. Bu da normal çünkü aslında kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Hırvatistan Milli Takımı'nda forma giyiyor.



'HENÜZ ÇOK YENİ'



Nerede durması gerektiğini, ne zaman hamle yapması gerektiğini iyi bilen bir oyuncu. Ayaklarına da hakim. Geriden top çıkartırken ya da ön taraftan pas aldıktan sonra ayağından temiz ve isabetli toplar çıkartıyor. Boyu uzun, yüksek toplarda da iyi. Top gelirken doğru pozisyon alıyor.



Ayrıca şunu da söylemek gerek; henüz tam olarak hazır durumda değil. Ayrıca takımda çok yeni sayılır. Kulübe, takım arkadaşlarına, sisteme, ülkeye uyum sağladıktan sonra daha da rahat oynayacaktır ve takımda değişilmez isimlerden biri olabilir."